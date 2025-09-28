Nach Ehe-Aus: Lily Allen sucht die große Liebe auf Promi-App

Lily Allen (40) wagt nach ihrer Trennung von Ehemann David Harbour (50) einen Neuanfang und sucht die große Liebe auf der exklusiven Dating-App Raya. Dort beschreibt sich die Sängerin laut Daily Mail selbstironisch als "gesund werdende Süchtige" und "leidenschaftliche Co-Abhängige". Interessanterweise hat Lily auf ihrem Profil ihr Alter um zwei Jahre nach unten korrigiert. Mit einem verführerischen Foto in schwarzer, durchsichtiger Spitze zeigt sie, dass sie bereit ist, neue Wege im Dating zu gehen. Nachdem ihre Ehe mit dem Stranger Things-Star Ende letzten Jahres scheiterte, lebt die 40-Jährige wieder als Single.

Bereits in der Vergangenheit war Lily auf Raya unterwegs – allerdings nicht, um jemanden kennenzulernen, sondern um ihrem damaligen Mann auf die Schliche zu kommen. Mit einer Mischung aus Misstrauen und detektivischem Eifer verglich sie dort Profile mit seinen Instagram-Abonnements. Dies führte schließlich zu der Entdeckung seiner Untreue. Seit ihrer Trennung hat Lily versucht, wieder ihren Platz im Leben zu finden. Eine kurze Romanze mit Schauspieler James Norton (40), mit dem sie im Sommer auf einem Festival gesehen wurde, blieb ohne ernsthafte Zukunft.

Auch an David geht die Trennung nicht spurlos vorbei. Im Gespräch mit dem Magazin GQ erklärte der Schauspieler vor wenigen Wochen: "Es gibt eine Menge Veränderung – eine enorme Menge." Er habe die Situation als Anstoß gesehen, persönlich zu wachsen, gab aber auch zu, wie "hart" die Zeit für ihn war. "Man kann diese Veränderungen leugnen, sich davor fürchten oder chaotisch darauf reagieren. Aber für mich ist es am besten, diese Erfahrungen in meine Arbeit fließen zu lassen", so der Serienstar.

Imago Lily Allen im Juni 2026

Getty Images James Norton im Februar 2025

Getty Images Lily Allen und David Harbour im Dezember 2023