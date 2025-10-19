Nach Krebs: Sonya Kraus verrät Geheimrezept für Lebensfreude

Sonya Kraus (52) sprach kürzlich offen bei den MADONNA Beauty Days über zentrale Wendepunkte in ihrem Leben. Nach ihrer Brustkrebsdiagnose vor drei Jahren hat die Moderatorin nicht nur neue Stärke gefunden, sondern auch ihren Lebensstil verändert. "Ich mache jetzt wirklich nur noch das, worauf ich Lust habe", erklärte sie im Talk. Mit ihrer humorvollen und selbstironischen Art gab Sonya Einblicke in ihren Umgang mit den Herausforderungen, die das Leben für sie bereithielt, und betonte: "Das Leben ist zu kurz, um sich auf das Negative zu fokussieren."

Ihre Offenheit erstreckte sich auch auf das Thema Schönheit, das Sonya seit ihrer Teenagerzeit als Model begleitet. Statt teurer Cremes setzt sie auf Beauty-Helfer wie Botox, betrachtet jedoch größere Eingriffe inzwischen mit Respekt. Nach einer Mastektomie und weiteren Komplikationen während ihrer Krebsbehandlung sei ihr bewusst geworden, wie viel Risiko medizinische Eingriffe bergen können. "Seither habe ich mein Lifting um viele Jahre nach hinten geschoben", gestand sie. Die Moderatorin, deren Haare inzwischen wieder nachgewachsen sind, hob hervor, dass innere Schönheit weit wichtiger sei – es gehe vor allem um Haltung und die Fähigkeit, das Positive im Leben zu sehen.

Sonya Kraus’ positive Lebenseinstellung ist auch von prägenden, tragischen Erfahrungen in ihrer Kindheit und Jugend geprägt. Nachdem sie den Verlust ihres Vaters und ihres Bruders verkraften musste, hat sie gelernt, zwischen echten und vermeintlichen Problemen zu unterscheiden. "Viele denken, dass ich mit meiner guten Laune oberflächlich bin, aber das Gegenteil ist der Fall", erklärte sie. Heute setzt sie auf kleine Gesten, die sie und andere gleichermaßen glücklich machen: "Jeden Tag eine gute Tat, das ist mein Motto." Ihr Wunsch für die Zukunft? "Noch ganz viele Sommer und der Weltfrieden – aber Letzteres wird wohl schwierig", sagte sie mit einem Augenzwinkern.

Getty Images Sonya Kraus, Moderatorin

Getty Images Sonya Kraus im Juni 2023

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus im Juli 2023