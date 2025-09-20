Zurück auf TikTok: Web-Comeback macht Emilie Kiser nervös

Emilie Kiser ist zurück auf TikTok – und das nach einer langen Pause. Der amerikanische Social-Media-Star teilte erstmals wieder ein Video, nachdem sie die letzten Monate von der Plattform ferngeblieben war. Ihr dreijähriger Sohn Trigg war im Mai bei einem tragischen Ertrinkungsunfall ums Leben gekommen. In ihrem neuen Beitrag spricht sie direkt in die Kamera, bedankt sich bei ihrer Community und erzählt, wie schwierig es für sie ist, wieder Content zu teilen. "Ich bin wirklich nervös", gab Emilie offen zu, während sie eine Kette mit dem Namen ihres Sohnes um den Hals trug.

In ihrem Video zeigte Emilie einige alltägliche Momente, wie das Zubereiten eines Eiskaffees und einen sogenannten Haus-"Reset", bei dem sie Küche und Wohnzimmer aufräumte. Gleichzeitig betonte sie, dass sie sowohl ihre Community als auch das Erstellen von Inhalten vermisst habe, das ihr als Hobby und kreatives Ventil viel bedeutet. Doch sie machte auch klar, dass sie nicht bereit ist, ihre ganzen Gefühle und ihren Trauerprozess vollständig mit der Welt zu teilen. "Ich will ehrlich sein, aber nicht zu viel preisgeben, bevor ich dazu bereit bin", erklärte sie ehrlich. Die vergangenen Monate seien für sie extrem hart gewesen, und sie wisse noch nicht, wie dieser neue Abschnitt, auch in Bezug auf ihre Online-Präsenz, genau aussehen wird.

Der Verlust ihres Sohnes im Mai 2025 hatte Emilies Leben schlagartig verändert. Trigg war im Familienpool ertrunken, während Emilie nicht zu Hause war und ihr Mann Brady Kiser im Haus auf das jüngste Kind achtete. Nach dem Vorfall stand eine Untersuchung gegen Brady im Raum, doch rechtliche Schritte wurden letztlich nicht eingeleitet. Im August meldete sie sich erstmals nach dem Tod des Dreijährigen im Netz zu Wort und veröffentlichte herzzerreißende Zeilen: "Wir vermissen ihn in jeder einzelnen Sekunde – und oft erscheint es kaum erträglich, weiterzumachen."

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser, Influencerin

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg im Januar 2025

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Mann Brady und ihrem Sohn Trigg, Januar 2025