Taylor Swift spendet 100.000 Dollar an krebskranken Fan

Taylor Swift (35) hat einer Familie in großer Not geholfen und 100.000 Dollar für ein zweijähriges Mädchen gespendet, das gegen eine aggressive Form von Krebs im vierten Stadium kämpft. Die Musikerin nahm laut People über GoFundMe Kontakt auf, wo die Familie von Lilah, so der Name des Mädchens, Spenden für die kostspieligen Behandlungen sammelt. In der begleitend zur Spende abgeschickten Nachricht schrieb Taylor schlicht: "Eine dicke Umarmung an meine Freundin Lilah." Die großzügige Tat brachte die Familie nicht nur an ihr ursprüngliches Spendenziel, sondern übertraf dieses um ganze 60.000 Dollar.

Lilahs Geschichte bewegt seit Monaten Tausende in den sozialen Medien. Laut GoFundMe wurde bei dem Mädchen bereits mit 18 Monaten eine extrem seltene und aggressive Form von Hirnkrebs festgestellt. Ein Tumor wurde entfernt, doch die Behandlung geht weiter: drei Monate Chemotherapie, drei Monate Stammzelltherapie und Protonenbestrahlung mit wochenlangen Klinikaufenthalten weit weg von zu Hause. Als die Spende eintraf, veröffentlichte Katelynn ein TikTok-Video, in dem sie sich unter Tränen bedankt: "Danke, danke, danke, Taylor. Ich bin fassungslos." Wenig überraschend zog auch Taylors riesige Community mit: Nachdem Fans die Großspende bemerkt hatten, füllte sich die Seite mit vielen Beiträgen von genau 13 Dollar – der Lieblingszahl der Grammy-Gewinnerin, wie Swifties wissen.

Taylor ist bekannt für ihre diskreten, aber bedeutenden Spendenaktionen. Neben der Unterstützung für Lilah überraschte sie in der Vergangenheit immer wieder mit großzügigen Gesten – ob für Katastrophenhilfe, Organisationen oder Einzelpersonen. Freunde der Sängerin verrieten, dass Taylor regelmäßig auf Plattformen wie GoFundMe nach Möglichkeiten suche, anonym zu helfen. Lilahs Familie betonte, wie dankbar sie dafür sind, sich nun voll und ganz auf die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter konzentrieren zu können, ohne immer wieder von Existenzängsten und Geldsorgen getrieben zu sein.

Imago Sängerin Taylor Swift in Vancouver, 12. Dezember 2024

Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024

Imago Taylor Swift und Ed Sheeran im Dezember 2017 in San Jose