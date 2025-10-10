Stirbt Selena Gomez' "Zauberer vom Waverly Place"-Rolle?

Hält "Die neuen Zauberer vom Waverly Place" in der kommenden Staffel eine düstere Überraschung bereit? Die Fans der kultigen Disney Channel-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" konnten ihr Glück eigentlich kaum fassen, als Selena Gomez (33) als Alex Russo im Spin-off in einer Nebenrolle zurückkehrte. Doch das Finale endet traurig, denn alles hat den Anschein, als könnte Alex verloren sein, nachdem die Serie eine heftige Wendung in Bezug auf ihre Verbindung zu Lehrling Billie (Janice LeAnn Brown) macht. Im Netz steht die Community deshalb bereits Kopf. Was mit Alex passiert ist, werden die Fans erst in der dritten Staffel erfahren, aber auf X zeigte Selenas Co-Star David Henrie (36) sich optimistisch: "Nur damit ihr es wisst, Alex Russo ist tougher, als ihr denkt – und es wird noch so viel kommen. Ihr stellt die richtigen Fragen."

Achtung, Spoiler! Wer nicht wissen möchte, wie die "Die neuen Zauberer vom Waverly Place" weitergeht, sollte nicht weiterlesen!

Wie kann es sein, dass ausgerechnet Alex Russo – die Protagonistin der Originalserie – stirbt? Das ist sicher eine Frage, die sich viele Fans stellen. Eigentlich dreht sich der "Zauberer vom Waverly Place"-Ableger um die junge Billie, die bei Alex' Bruder Justin, gespielt von David, Magie lernen soll. Alex kehrt im Laufe der ersten Staffel zu seiner Unterstützung zurück. Doch Alex ist nicht nur wegen Justin nach Hause gekommen – am Ende der zweiten Staffel stellt sich heraus, dass Alex Billies Mutter ist und sie mit einem Zauber belegte, der alle Erinnerungen daran löschte. Am Ende opfert sie sich für ihre Tochter, indem sie ein Portal zwischen der Menschenwelt und der Welt der dunklen Magie durchschreitet, das Billie unter Zwang durch den Bösewicht Lord Morsus öffnete. Alex könnte nun entweder tot oder zwischen den Welten gefangen sein.

Die zweite Staffel "Die neuen Zauberer vom Waverly Place" wurde in den USA unter dem Originaltitel "Wizard Beyond Waverly Place" am 8. Oktober veröffentlicht. In Deutschland startete die erste Staffel auf Disney+ nur wenige Tage zuvor, sodass die deutschen Fans sich wohl noch etwas gedulden müssen, bis sie die synchronisierte Variante bekommen. Wie es um die Zukunft der Serie bestellt ist, ist derzeit noch nicht ganz klar. Allerdings betonte David bereits mehrfach, dass es noch viel zu tun und zu erzählen gebe. Und Selena, die auch als Produzentin hinter dem Ableger steht, wird sicher einen Weg finden, in den neuen Folgen zurückzukehren. Immerhin spürt sie eine enge Verbindung zu ihrer Rolle Alex, wie sie im August im Podcast "Therapuss" verriet: "Die Figur hat mich letztendlich zu dem gemacht, was ich bin, denn ich fühle mich wie Alex."

Selena Gomez, Oktober 2024

Selena Gomez, David Henrie und Janice Leann Brown auf der "Wizards Beyond Waverly Place"-Premiere

"Die Zauberer vom Waverly Place"-Stars David Henrie und Selena Gomez

Selena Gomez im Mai 2025