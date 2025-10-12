Deshalb verpasste David Henrie Selena Gomez' Hochzeit

David Henrie (36), bekannt aus der Serie "Die Zauberer vom Waverly Place", konnte bedauerlicherweise nicht an der Hochzeit von Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) teilnehmen. Im Gespräch mit dem Podcast "Zach Sang Show" erklärte er, dass berufliche Verpflichtungen ihn daran hinderten, der Feier am 27. September in Kalifornien beizuwohnen. "Ich war außer Landes für ein Projekt und habe wirklich alles versucht, zurückzukommen. Es bricht mir das Herz", gestand der Schauspieler, der eng mit Selena befreundet ist. Tatsächlich hatte David noch im August angekündigt, "zu hundert Prozent" zur Hochzeit zu erscheinen, es sei denn, Familie oder Arbeit stünden im Weg.

Obwohl er nicht persönlich dabei sein konnte, blieb David dennoch Teil des besonderen Tages. Er plauderte zuvor mit seiner Frau Maria Cahill und Selena über Details wie das Brautkleid und die Hochzeitsplanung. Auf den Weg gab der Zweifach-Vater der Sängerin einen besonderen Tipp, inspiriert von seiner eigenen Hochzeit mit Maria 2017: Einen Moment innezuhalten, Hand in Hand mit dem Partner durchzuatmen und den Tag bewusst auf sich wirken zu lassen. "Ich hoffe, sie haben das getan", fügte er hinzu. Während David fehlte, fanden sich jedoch andere Stars der Serie am Hochzeitstag ein, darunter David DeLuise (53), Maria Canals-Barrera und Jennifer Stone (32).

David, Selenas Serien-"Vater", teilte nach der Hochzeit einen emotionalen Instagram-Beitrag. Unter einem alten Foto von sich und der Sängerin gratulierte er ihr und beschrieb die Feier als "einen perfekten Tag voller Liebe und Freude". Die Veranstaltung bot nicht nur eine Gelegenheit für den Schauspieler, seine "Serientochter" auf ihrem neuen Lebensweg zu feiern, sondern auch für ausgelassene Tanzstunden mit seiner Ehefrau Julia. Die Freundschaft zwischen Selena und den Schauspielern ihrer ehemaligen Disney-Serie bleibt stark und emotional – selbst bei verpassten Gelegenheiten.

Getty Images David Henrie und Selena Gomez im Oktober 2024

Getty Images Selena Gomez und David Henrie, 2008

Instagram / davidhenrie David DeLuise, David Henrie, Selena Gomez und Maria Canals-Barrera