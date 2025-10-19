Shailene Woodley schwärmt vom Leben mit ihren beiden Katzen

Shailene Woodley (33) gewährt People Magazine einen persönlichen Einblick in ihr Leben als leidenschaftliche Katzenhalterin. Die Schauspielerin spricht liebevoll über ihre beiden geretteten Samtpfoten Bear und Pharrah, die einen festen Platz in ihrem Alltag haben. Ob zu Weihnachten, wenn sie eigene Strümpfe bekommen, oder auf Reisen, bei denen sie mit neuen Betten und Spielzeugen verwöhnt werden – Shailene integriert ihre tierischen Begleiter in jeden Lebensbereich. Doch das Leben als tierliebende Weltenbummlerin hat auch seine Herausforderungen: "Das Reisen ist das Schwierigste daran", erklärt die "Big Little Lies"-Darstellerin.

Dem aktuellen Trend, ihren Katzen einen eigenen Instagram-Account zu widmen, kann Shailene Woodley jedoch nichts abgewinnen. Zwar liebt sie es, Fotos ihrer Tiere zu machen, bleibt dabei aber ihrem zurückhaltenden Social-Media-Stil treu. "Ich bin kein großer Social-Media-Mensch, aber mein enger Freundeskreis sieht regelmäßig Bilder meiner Katzen in meinen Instagram-Stories", erzählt sie. Wichtiger als Online-Präsenz ist ihr jedoch, die Liebe und Fürsorge im Alltag mit ihren Vierbeinern zu leben. Erst kürzlich engagierte sie sich gemeinsam mit den Unternehmen Mars und Calm beim Global Adoption Weekend, um das Bewusstsein für Tieradoption zu stärken.

Shailene Woodley spricht mit bewegenden Worten über die tiefe Verbindung zu ihren Katzen. Es sei ein unbeschreibliches Gefühl der Ehre, das Vertrauen von Bear und Pharrah gewonnen zu haben, erzählt sie. Besonders berührend sei für sie der Gedanke an die schwierige Vergangenheit ihrer Tiere, die einst viel durchmachen mussten. In solchen Momenten wird deutlich, wie sehr ihr das Leben mit ihren beiden Begleitern am Herzen liegt. Mit ihrer warmherzigen Art zeigt Shailene einmal mehr, dass sie auch abseits des roten Teppichs durch Authentizität und Fürsorglichkeit beeindruckt.

Getty Images Shailene Woodley, Schauspielerin

Getty Images Shailene Woodley, 2024

Getty Images Shailene Woodley im Juli 2024