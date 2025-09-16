Lucas Bravo und Shailene Woodley sollen wieder getrennt sein

Nach nur wenigen Monaten soll die Beziehung zwischen Lucas Bravo (37) und Shailene Woodley (33) bereits wieder beendet sein. Wie das People Magazin berichtet, haben die beiden Schauspieler alle gemeinsamen Fotos auf ihren Instagram-Accounts gelöscht, was auf das Ende ihrer Liebe hindeutet. Ihre Beziehung hatten sie Ende April 2025 scheinbar subtil bestätigt, indem sie Bilder voneinander und ihrer Reisen veröffentlichten. Zuletzt wurden die beiden Anfang August 2025 gemeinsam am Set von Lucas' Serie Emily in Paris in Paris gesehen, doch seither scheint Funkstille geherrscht zu haben.

Insider vermuten, dass die Fernbeziehung zwischen den USA und Frankreich den Belastungen des Alltags nicht standhalten konnte. Nach Angaben von People hatten die Schauspieler versucht, die Distanz durch regelmäßige Reisen zu überbrücken. Dennoch sei es eine Herausforderung gewesen, eine Partnerschaft über zwei Kontinente hinweg zu führen. Shailene, die zuvor mit NFL-Star Aaron Rodgers (41) verlobt war, schien mit Lucas nach der gescheiterten Verlobung wieder Glück gefunden zu haben. Doch nun sind sowohl sie als auch der Serienstar wieder Single, wie es scheint.

Lucas und Shailene machten ihre Beziehung nie offiziell, doch die Hinweise waren für viele Fans eindeutig. Im Frühjahr postete Lucas eine Reihe von Fotos ihrer gemeinsamen Zeit in Slab City, Kalifornien, darunter ein Selfie, das die beiden entspannt im Gras zeigt. Auch Shailene zeigte sich verliebt auf Instagram, beispielsweise mit einem Bild von Lucas im Disneyland, das sie anlässlich des Star Wars-Tags teilte. Diese Momente sorgten bei ihren Anhängern für Aufsehen und Begeisterung. Dass nun beide Profile aufgeräumt wurden, ist für viele ein klares Zeichen für das Liebes-Aus.

Instagram / lucasnbravo Shailene Woodley und Lucas Bravo im April 2025

Getty Images Shailene Woodley, Dezember 2024