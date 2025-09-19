Deshalb sollen Lucas Bravo und Shailene sich getrennt haben

Die Beziehung zwischen Lucas Bravo (37) und Shailene Woodley (33) ist Geschichte. Ein Insider hat dem Magazin People verraten, dass die Trennung "kürzlich" stattfand und völlig einvernehmlich verlaufen sei. Die Schauspielerin und der Emily in Paris-Star, die zuletzt im Mai über Instagram ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten, hätten laut der Quelle einfach unterschiedliche Prioritäten. Shailene sei derzeit sehr auf ihre Arbeit fokussiert, während Lucas sich seinen eigenen Projekten widme, heißt es. "Es gibt kein Drama oder böses Blut", fügte der Insider hinzu.

Das erste Mal wurden die beiden im März bei einem gemeinsamen Spaziergang in Paris gesichtet. Später teilte Lucas Fotos ihrer Reise nach Slab City in Kalifornien auf Instagram. Der Beitrag ist mittlerweile nicht mehr auffindbar. Auch auf Shailenes Instagram-Account findet man keine Hinweise mehr auf die Romanze mit dem Schauspieler. Die Leinwandschönheit hatte in letzter Zeit alle Beiträge zwischen Januar und August entfernt, darunter auch einen Schnappschuss von Lucas im Disneyland.

Shailene wurde durch Filme wie "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" oder "Die Bestimmung" international bekannt. Trotz ihres vollen Terminkalenders träumt die 33-Jährige von einer eigenen Familie. Ende vergangenen Jahres verriet sie im Gespräch mit Outside: "Einer meiner größten Träume ist, Mutter zu werden."

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lucas Bravo und Shailene Woodley

Anzeige Anzeige

Instagram / lucasnbravo Shailene Woodley und Lucas Bravo im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Shailene Woodley bei der "Clooney Foundation for Justice's" in New York, 2024