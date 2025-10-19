Das hält Daymian Weiß von dem neuen "Germany Shore"-Cast

Daymian Weiß, bekannt aus der Realityshow Germany Shore, hat sich über den kürzlich veröffentlichten Cast der neuen Staffel geäußert. Im Interview mit Promiflash betonte er, dass die kommende Runde seiner Meinung nach "sehr, sehr wild" wird. "Man kennt sehr viele Gesichter – vor allem Gigi. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil der kann echt Party machen", erzählt er. Wo andere noch rätseln, wagt Daymian eine klare Prognose und macht neugierig auf das, was in der neuen Staffel in der Villa passieren dürfte.

"Germany Shore" ist seit jeher ein Garant für Chaos und Überraschungen, meint Daymian. Er fügte hinzu, dass man in der Show nie wisse, was passieren könnte, da immer wieder unvorhersehbare Ereignisse wie beispielsweise das Drama um Walentina (25) und ihren Ex-Verlobten die Runde prägen würden. In der neuen Staffel rechnet der ehemalige Teilnehmer nicht nur mit einer Party wie keiner anderen, sondern auch damit, dass es zu hitzigen Auseinandersetzungen innerhalb des Casts kommen wird. "Es wird sehr, sehr crazy. Sehr krasse Partystaffel und ich denke auch, da wird es sehr viel Stress geben", so seine Einschätzung.

Die fünfte Staffel der Serie wird eine Mischung aus bekannten Stars und frischen Gesichtern präsentieren. Wieder mit dabei sind Walentina Doronina, Paulina Ljubas (28), Tommy Pedroni (30) und Belly, die bereits in der Vergangenheit für jede Menge Drama gesorgt haben. Neu im Team begrüßt die Show unter anderem Gigi, was nicht nur Daymian besonders freut, sondern auch die Spannung anheizen dürfte. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Dynamik zwischen den Rückkehrern und den Neuzugängen entwickeln wird – das Potenzial für spannende Geschichten ist in diesem Jahr definitiv gegeben.

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, Realitystar

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas an Weihnachten 2024

