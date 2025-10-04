Perücke oder Haare ab? Kim Kardashian trägt einen Pixie-Cut

Kim Kardashian (44) sorgte bei der Alaïa-Frühjahrsshow während der Pariser Fashion Week für eine echte Überraschung. Der Reality-TV-Star präsentierte sich mit einem frechen Pixie-Cut, der sie kaum wiedererkennbar machte. In einem schwarzen Korsett-Midikleid und einer Leder-Shearling-Jacke saß Kim in der Front Row, während ihre tiefschwarzen kurzen Haare mit fransigem Pony an Filmikonen wie Audrey Hepburn (†63) erinnerten – oder an keinen geringeren als ihre eigene Mutter Kris Jenner (69). Fans und Schaulustige waren sich einig, dass Kim ihrem Look eine Hommage an ihre Mutter verliehen haben könnte.

Chris Appleton (42), Kims langjähriger Hairstylist, bezeichnete ihren neuen Style auf Instagram als "Paris pixi" und löste mit dem Look eine Welle der Begeisterung aus. Ob es sich allerdings um eine echte Haarveränderung handelt oder lediglich um eine Perücke, bleibt fraglich. Noch vor einem Tag war die Unternehmerin mit ihrer gewohnten langen Mähne zu sehen. Sie ist bekannt für ihren Mut zu experimentieren – kehrt aber meist schnell zu ihren glamourösen Hollywood-Wellen zurück. Dennoch punktet sie mit dem gewagten Stilwechsel, und ihre Fans feiern ihren mutigen Auftritt in den sozialen Medien.

Kim und ihre Mutter pflegen eine Beziehung, die laut Insidern sowohl von tiefem Respekt als auch gelegentlichen Reibereien geprägt ist. Kris, die oft als die treibende Kraft hinter Kims Karriere gesehen wird, hat in der Vergangenheit nicht immer ihre Meinungen über die Entscheidungen ihrer Tochter zurückgehalten. Trotzdem gilt die enge Bindung der beiden als unbestreitbar. Kims Erscheinung bei der Alaïa-Show scheint eine liebevolle Anspielung auf Kris' ikonischen Kurzhaarschnitt zu sein und rückt die Mutter-Tochter-Dynamik in ein herzerwärmendes Licht.

ActionPress / Backgrid Kim Kardashian während der Paris Fashion Week, Oktober 2025

Getty Images Kris Jenner bei der Paris Fashion Week 2023

Getty Images Kim Kardashian und Kris Jenner