Kim Kardashians Kids hinterlassen süße Botschaften im Haus

Kim Kardashian (45) hat sich für die Renovierung ihres Hauses in Hidden Hills etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die Reality-Ikone besuchte zusammen mit ihrer siebenjährigen Tochter Chicago (7) die Baustelle ihres 60-Millionen-Dollar-Anwesens. Dabei überraschte sie mit der Idee, dass ihre vier Kinder – North West (12), Saint (9), Chicago und Psalm (6) – persönliche Botschaften auf die Holzwände schreiben sollen, bevor diese mit Trockenbauwänden verdeckt werden. "Ich möchte, dass sie Notizen, Wünsche und Gebete schreiben, damit diese Botschaften für immer in den Mauern unseres Hauses bleiben", erklärte Kim in einer neuen Folge der Serie The Kardashians.

Chicago ließ bei dem Besuch ihrer Kreativität freien Lauf und ergänzte die simple, aber kraftvolle Botschaft "Sei glücklich". Kim zeigte sich von dieser Schreibidee begeistert. Neben dieser Botschaft wurden auch Worte wie "Willkommen in diesem glücklichen Zuhause. Möge Gott unsere Familie und alle, die dieses Haus betreten, beschützen" sowie Saints optimistisches "Du bist gut, so wie du bist" auf die Wände geschrieben. Die Renovierungen an dem Anwesen dauern bereits seit einiger Zeit an, wie Kim in einer früheren Folge verriet. Die Familie musste daher für anderthalb Jahre umziehen, damit das Haus vollständig umgestaltet werden kann.

Kim erwarb das Anwesen 2014 gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Kanye West (48) und bezahlte ihm nach der Scheidung 23 Millionen Dollar, um Alleineigentümerin zu werden. Die Idee, Botschaften in das Haus zu integrieren, empfand sie als eine Möglichkeit, dem Zuhause eine persönliche und positive Energie zu verleihen. Auch in einem Gespräch mit ihrer Mutter Kris Jenner (70) sprach Kim davon, dass diese Veränderungen für einen Neuanfang stehen. Nebenbei äußerte sie mit einem Augenzwinkern, dass sie sogar einen Bereich für eine potenzielle zukünftige Liebe einplant. "Ich muss Platz schaffen, damit sich etwas Neues entwickeln kann", erklärte sie und zeigte sich optimistisch für die Möglichkeiten, die die neuen Räume bieten.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, North, Psalm und Chicago

Instagram / kimkardashian Psalm West, Kim Kardashian und Saint West, Juli 2022

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North