Stress könnte Kim Kardashians Aneurysma zum Platzen bringen

Kim Kardashian (45) hat in der neuen Folge von The Kardashians eine alarmierende Gesundheitsnachricht mit ihrer Familie geteilt. Nach einem Ganzkörper-Scan stellten Ärzte ein Aneurysma in ihrem Gehirn fest, das offenbar "seit Jahren" besteht. Die Reality-Bekanntheit wandte sich daraufhin umgehend an den renommierten Neurochirurgen Keith Black und ließ weitere Bildgebungen veranlassen. Im Gespräch mit Kourtney Kardashian (46) schilderte sie, wie sie parallel zum Fund des Aneurysmas für das Bar-Examen büffelt, täglich bis zu zehn Stunden lernt und zusätzlich Dreharbeiten koordiniert. "Was bringt es zum Platzen?", fragte Kim die Spezialisten. Die Antwort: "Nur Stress." Genau der dominiert derzeit ihren Alltag – und zeigt sich bei ihr bereits als Ausschlag.

Die Ärzte rieten Kim dringend, Belastung zu reduzieren, um das Risiko einer Ruptur zu minimieren. Kourtney zeigte sich sichtlich besorgt und stellte klar, sie fürchte, dass ihre Schwester sich zu viel auflade zwischen Arbeit und den vier Kindern. In der Sendung hakte sie nach, ob Kims juristische Ausbildung nicht auch später Platz finden könne, wenn der Familienalltag weniger fordernd sei. Kim blieb resolut: Sie habe sofort Keith Black kontaktiert, die Aufnahmen geschickt und weitere Termine vereinbart. Gleichzeitig wolle sie ihren gewohnten Rhythmus beibehalten, denn Lernen und Struktur gäben ihr Halt. "Der Stress ist next level, bis hin zur Nesselsucht", sagte sie in der Folge. Dennoch mache sie klar, dass sie einen Plan mit den Ärztinnen und Ärzten habe und auf deren Hinweise höre.

Vor drei Wochen hatte Kim bereits in einem Interview mit Good Morning America über ihre Diagnose gesprochen. Sie berichtete, dass das Aneurysma durch einen Prenuvo-Scan entdeckt wurde und sie weitere gründliche Untersuchungen durchführen ließ. Sie gab ihren Fans aber rasch Entwarnung: "Alles wird gut ausgehen", stellte sie beruhigend klar. Besonders wichtig war es der Unternehmerin, auf die Bedeutung von regelmäßigen Check-ups hinzuweisen. Sie ermutigte ihre Anhängerinnen und Anhänger, Vorsorge ernst zu nehmen und die eigene Gesundheit nicht zu vernachlässigen.

IMAGO / Cover-Images Kim Kardashian, Oktober 2025

Instagram / kourtneykardash Kim und Kourtney Kardashian im Dezember 2024

