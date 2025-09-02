Joko und Klaas scherzen makaber über ihren gegenseitigen Tod

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) haben mit ihrer unnachahmlichen Art erneut bewiesen, warum sie als eines der bekanntesten TV-Duos in Deutschland gelten. In einer makaberen, aber humorvollen Diskussion im Rahmen der finalen Staffel von "Das Duell um die Welt" unterhielten sich die beiden darüber, was passieren würde, sollte einer von ihnen frühzeitig versterben. Klaas schilderte, dass Joko nach seinem hypothetischen Tod für einen Tag das Top-Thema auf X wäre, was die TV-Welt kurzzeitig ins Wanken bringen würde. Doch der plötzliche Tod würde laut Klaas auch bedeuten, dass ProSieben für eine Woche Trauer trägt, indem es sein Logo schwarz einfärbt, während er selbst eine sechsmonatige "Trauerzeit" einlegen würde.

Joko unterbrach Klaas mehrfach und betonte, dass er eigentlich gar nicht wissen wolle, was in der Fernsehwelt nach seinem hypothetischen Ableben passieren würde. Dennoch führte er das Gespräch weiter, indem er erklärte, dass er nicht wolle, dass Klaas ohne ihn weitermachen solle, und fügte scherzhaft hinzu: "Deine Karriere ist dann vorbei." Klaas blieb jedoch gelassen und konterte humorvoll, indem er darauf bestand, dass Joko im Falle seines Todes ebenfalls keine Arbeit mehr finden solle. Jede Tätigkeit, selbst bei McDonald's, würde die "Totenruhe stören". So schaffen es Joko und Klaas immer wieder, schwere Themen auf unterhaltsame Weise zu präsentieren und ihrem Publikum ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Die Dynamik zwischen Joko und Klaas hat über die Jahre viele Fans begeistert. Seit ihrem gemeinsamen Durchbruch in der Fernsehwelt, angefangen mit Formaten wie "MTV Home" und späteren Erfolgen wie Circus HalliGalli, hat sich ihre Kombination aus Humor und oft provokanten Inhalten als unschlagbar erwiesen. Ihre Freundschaft, die mehr als nur eine berufliche Partnerschaft ist, lässt Raum für persönliche Anekdoten und gegenseitige Sticheleien. In einem YouTube-Gespräch mit Knossi beschrieb Klaas sein Verhältnis zu Joko als geschwisterlich: "Man muss sich nicht jede Woche fragen, ob man immer noch Geschwister ist – das ist einfach so."

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei Wettden, dass...?

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, Entertainer

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, Mai 2024