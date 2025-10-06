"Duell um die Geld" mit Joko und Klaas feiert Staffelstart

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) sind nach fast einjähriger Pause zurück mit neuen Folgen der beliebten Show "Das Duell um die Geld". Die vierte Staffel der Zockershow startet am 29. Oktober auf ProSieben und wird immer mittwochs um 22:40 Uhr ausgestrahlt. In insgesamt acht brandneuen Folgen treffen die beiden Moderatoren wieder auf prominente Gäste, darunter die ehemalige ARD-Moderatorin Anne Will (59), Comedian Felix Lobrecht (36) und TikToker Tahsim Durgun. Auch Kabarettist Oliver Kalkofe (60) ist wieder als Moderator und Spielleiter mit von der Partie, um die Zuschauer durch eine spannende Kombination aus Quiz und Poker zu führen.

Das Konzept der Show bleibt unverändert. In einer stilvollen Kulisse treffen Quiz und Poker aufeinander, während Joko und Klaas gemeinsam mit wechselnden Prominenten auf originelle Schätzfragen wetten. Von banalen Alltagsfragen wie der Anzahl an Toffifee in einer Packung bis hin zu skurrilen Rätseln ist alles dabei. Die Kandidaten müssen mit einer ordentlichen Portion Bluffen und Pokerface versuchen, sich bis zum Sieg durchzuschlagen. Fans des Formats rätseln bisher noch, ob die neuen Folgen wie in der Vergangenheit vorzeitig bei dem Streaminganbieter Joyn verfügbar sein werden. Hierzu liegen aktuell noch keine Informationen vor.

Seit ihren gemeinsamen Anfängen prägen Joko und Klaas das deutsche Fernsehen mit Ideenreichtum, Witz und Mut zum Unvorhersehbaren. Ihr Format "Das Duell um die Geld" wurde ursprünglich 2015 ins Leben gerufen und entwickelte sich schnell zur absoluten Kultsendung. Nach mehreren erfolgreichen Staffeln und einer längeren Pause feierte die Show 2024 ihre Rückkehr – zunächst auf Joyn, dann wieder bei ProSieben. Produziert von Florida Entertainment, steht das Format exemplarisch für den einzigartigen Stil des Duos: Wettbewerb, Humor und Publikumsnähe. Dass die Sendung 2025 schon in die vierte Runde geht, beweist einmal mehr, wie gut es Joko und Klaas immer wieder gelingt, Klassiker neu zu beleben und Zuschauer über Generationen hinweg in ihren Bann zu ziehen.

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt im Mai 2024 in Berlin

Seven.One / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt in Berlin, 2024