Im Live-TV: Joko und Klaas' Show stoppt wegen Notarzteinsatz

Während der Liveausstrahlung von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" am 20. September in Duisburg sorgte ein plötzlicher medizinischer Notfall für einen kurzen Schockmoment. Notarztrufe aus dem Publikum zwangen Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42), die Show abrupt zu unterbrechen. "Wir brauchen einen Arzt, bitte sofort", forderte Joko und auch Klaas erklärte unmittelbar vor einer ungeplanten Werbepause: "Wir machen uns einen Überblick über die Situation hier, was genau geschieht." Glücklicherweise verlief der Vorfall glimpflich.

Wenige Minuten nach der Unterbrechung konnten die beiden Moderatoren Entwarnung geben. Klaas erklärte bei der Rückkehr ins Live-Programm: "Da ging es jemandem nicht so gut, wir haben zum Glück rausgekriegt, es war nur Kreislauf." Der betroffenen Person, für die der Notarzt gerufen wurde, gehe es den Umständen entsprechend gut. Den späteren Verlauf der Sendung prägte Spannung statt Sorge: Der junge Kandidat Fabio aus Bielefeld sicherte sich an seinem 18. Geburtstag den Hauptgewinn von beachtlichen 90.000 Euro.

Für Joko und Klaas war es die erste von insgesamt vier Episoden. Schon vor der Rückkehr ihrer Quizshow begeisterte das Format Tausende von Fans. In den vorherigen Folgen reisten die Kult-Moderatoren mit ihrem mobilen Quizstudio unter anderem zu einem Autohof an der A6 und überraschten ihre Anhänger, die spontan ihr Glück als Kandidaten versuchten. Auch die Quoten konnten sich sehen lassen: Mehr als 2.300 Menschen kamen nach Angaben von Presseportal zum Drehort, die Fernsehzuschauer belohnten das Experiment außerdem mit starken Einschaltquoten.

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt im Mai 2024

IMAGO / Sven Simon Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, Entertainer

