Aleks schläft bei "Temptation Island V.I.P." auf dem Klo ein

In Folge drei von Temptation Island V.I.P. sorgt Aleksandar Petrovic (34) für den wohl skurrilsten Moment der Staffel. Nach einem wilden Partyabend ist in der Männervilla längst Ruhe eingekehrt, die Kameras zeigen dunkle Zimmer und müde Gesichter. Nur bei Aleks brennt das Licht weiter. Der Realitystar ist jedoch nirgends zu sehen. Erst lautes Schnarchen verrät, wo er steckt: Er ist auf der Toilette eingeschlafen. Wenig später öffnet sich die Badezimmertür, der Influencer taumelt ins Schlafzimmer, lässt sich ins Bett fallen – und schlummert sofort wieder ein, mit Schuhen an den Füßen, Klamotten am Körper, der Kopf am Fußende.

Am nächsten Morgen wird der TV-Teilnehmer im Einzelinterview konfrontiert. Aleks reagiert erst ungläubig, dann belustigt. "Nein… Ich glaube, vor drei Jahren war das auch schon mal der Fall, dass ich auf der Toilette eingeschlafen bin. Anscheinend ist das wieder passiert", schmunzelt er in die Kamera. Mehr Erklärungen gibt es nicht. Sein Lachen zeigt aber: Peinlich berührt wirkt Aleks nicht, eher überrascht darüber, dass die Nacht so endete, wie sie begonnen hatte – mit ordentlich Partylaune in der Villa.

Der Social-Media-Star nahm gemeinsam mit seiner Partnerin Vanessa Nwattu an der aktuellen Staffel teil. Gleich zu Beginn hatte vor allem seine Rollenbilder-Debatte für Kritik gesorgt, woraufhin er gegenüber Promiflash betonte, heute ein anderer zu sein: "Das ist mittlerweile fünf Monate her und ich habe seitdem viel an mir gearbeitet." Aleks und Vanessa lernten sich im Jahr 2022 bei "Temptation Island V.I.P." kennen, als er noch mit Christina Dimitriou (33) zusammen war und seine heutige Freundin als Verführerin mit von der Partie war. Nach den Dreharbeiten wurden die Realitystars schließlich ein Paar und leben aktuell in Dubai.

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

RTL Party in der "Temptation V.I.P."-Männervilla

RTL / Dustin Leonhard Grieß Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic