Trotz Anfrage: Aleksandar Petrovic bleibt Fame Fighting treu

Aleksandar Petrovic (34) bleibt seiner bisherigen Linie treu. Am kommenden Samstag wird der Realitystar bei Fame Fighting gegen seinen Kollegen Yasin Cilingir (34) in den Ring treten. Schon zweimal trat Aleks bei dem beliebten Promi-Boxevent an. In diesem Jahr gab es mit "The Ultimate Hype" erstmals eine Konkurrenzveranstaltung – doch Aleks denkt nicht an einen Wechsel. "Ich wurde ja dieses Jahr auch schon für 'The Ultimate Hype' angefragt, aber bin trotzdem hier geblieben", betont er im Promiflash-Interview nach der Fame-Fighting-Pressekonferenz.

Für Aleks ist klar, dass er seinem Lieblingsevent, veranstaltet von Realitystar und Kampfsportler Eugen Lopez, treu bleibt. "Ich bleibe bei Fame Fighting, ich fühle mich hier wohl. Ich bleibe Eugen treu", betont er gegenüber Promiflash. Der Temptation Island V.I.P.-Star ist nicht der Einzige, der nur bei diesem bestimmten Event kämpfen möchte – auch Paulina Ljubas (28) legte kürzlich ein ähnliches Versprechen ab. Die Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin wurde vor rund zwei Wochen bei "The Ultimate Hype" von Walentina Doronina (25) herausgefordert. Ob es im nächsten Jahr vielleicht zu einem Kampf kommen wird, bleibt jedoch abzuwarten. Paulina fand dafür auf Instagram nämlich klare Worte: "Mich siehst du weder in irgendeiner Billigsendung noch bei irgendeinem Billigveranstalter – mit mir gehst du bei Fame Fighting kämpfen, beim Original."

2023 trat Aleks bei Fame Fighting gegen Diogo Sangre (31) an und verlor. Zu einem Re-Match kam es nie, da die beiden im folgenden Jahr nicht mehr in einer Gewichtsklasse waren. Stattdessen stieg er gegen Chris Broy (36) in den Ring und siegte nach weniger als drei Minuten durch einen technischen Knockout. In diesem Jahr hoffte Aleks zunächst auf Nikola Glumac (29) als Gegner – letztlich wurde jedoch Yasin als sein Kontrahent bekannt gegeben.

IMAGO / STAR-MEDIA Aleks Petrovic, Oktober 2025

Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell

ActionPress Paulina Ljubas bei Fame Fighting 2024