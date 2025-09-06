Straffer denn je: Kris Jenner erstrahlt auf dem Red Carpet

Kris Jenner (69) bezauberte bei der YES Scholars' 25th Anniversary Gala in Los Angeles am Donnerstagabend mit ihrem neuen, verjüngten Look. Die Reality-TV-Bekanntheit erschien mit ihrem langjährigen Partner Corey Gamble (44) und sorgte durch ihr makellos straffes Gesicht für Aufsehen. Dank ihres 100.000-Dollar-Facelifts wirkte Kris deutlich jünger als ihre 69 Jahre. In einem eleganten, figurbetonten schwarzen Kleid und einem Blazer mit Satinrevers strahlte sie Chic und Eleganz aus. Sie rundete ihr Outfit mit glamourösem Make-up und funkelnden Diamantohrringen ab, während Corey in einem stilvollen schwarzen Anzug ebenfalls alle Blicke auf sich zog.

Der Eingriff, der Kris' jugendliches Aussehen wiederherstellte, wurde von Dr. Steven M. Levine, bekannt als der "Facelift-Maestro", durchgeführt. Sie ließ bereits vor 15 Jahren ein erstes Facelift durchführen – sie erklärte jedoch in einem Interview mit Vogue Arabia, dass dieses "Update" für sie eine Form des würdevollen Alterns darstellt. "Ich möchte die beste Version meiner selbst sein, und das macht mich glücklich", betonte das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans. Sie bereut ihre Entscheidung keinesfalls – sie hofft vielmehr, durch das Teilen ihrer Erfahrungen anderen Menschen in ähnlichen Situationen Mut machen zu können.

Kris ist bekannt für ihre geschäftlichen Fähigkeiten und strategischen Entscheidungen in ihrer erfolgreichen Reality-TV-Karriere. Von Beginn an stellte sie sicher, dass sie und ihre Töchter die Kontrolle über die Bearbeitung der mittlerweile 27 Staffeln ihrer Show behalten. "Ich wollte meine Familie nicht in eine verletzliche Lage bringen, indem ich einfach ein Papier unterschreibe, das anderen erlaubt hätte, alles Mögliche mit unseren Bildern zu machen und wir es erst im TV sehen", offenbarte die Mutter von Kim Kardashian (44) und fügte hinzu: "Aber wir haben schnell gemerkt, dass gerade die echten Momente – die Tränen und das wahre Leben – einen Wert haben."

Getty Images Kris Jenner, September 2025

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble, September 2025

Instagram / krisjenner Kris Jenner, Juli 2025