Fans amüsiert über Mama Kris und Kim Kardashians Look-Tausch

Kris Jenner (69) und Kim Kardashian (44) erregen mit ihren Looks die Aufmerksamkeit ihrer Fans. Bei einer Shark-Beauty-Gala im Beverly Wilshire Hotel präsentierte Kris diese Woche ihren neuen platinblonden Style. Kurz zuvor hatte ihre Tochter mit einem frechen Pixie-Cut im Stil ihrer Mutter überrascht. Unter einem Instagram-Foto der Matriarchin scherzte daraufhin ein Fan: "Kris und Kim spielen 'Freaky Friday'!" Ein anderer User merkte an: "Kris wird zu Kim und Kim wird zu Kris!"

Für ihre Verwandlung wurde Kris von Star-Stylist Chris Appleton (42) unterstützt, der die Blondierung in einem Social-Media-Video mit dem Song "When Did You Get Hot?" von Sabrina Carpenter (26) begleitete. In dem Clip zeigte sich Kris zunächst im legeren Hoodie und mit Handtuch auf dem Kopf, bevor sie ihre glänzende neue Frisur enthüllte. Das Platinblond scheint aber nicht von Dauer zu sein. Die 69-Jährige betonte, dass der neue Look speziell für die Gala entstanden sei.

Modisch nähert sich das Mutter-Tochter-Duo immer mehr an, doch in manchen Dingen kommen Kris und Kim nicht auf einen grünen Zweig. Zu Gast in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51) erinnerte sich die 44-Jährige kürzlich daran, wie ihre Mama sie einst unter falschem Vorwand zu einem Date geschickt hatte: "Sie hat mir gesagt, es wäre ein Vorstellungsgespräch, aber ihm hat sie gesagt, es wäre ein Date." Kim habe sogar einen Lebenslauf dabei gehabt. Einige Minuten nach dem Beginn des Treffens seien ihr die wahren Absichten ihrer Mutter dann klar geworden.

Instagram / krisjenner, ActionPress / Backgrid Collage: Kris Jenner und Kim Kardashian

Getty Images Kim Kardashian und ihre Mutter Kris Jenner verlassen das Pariser Gericht im Mai 2025

Instagram / kimkardashian Unternehmerin Kim Kardashian, 2025