Kim Kardashian und Kris verklagen Ray J wegen Verleumdung

Kim Kardashian (44) und ihre Mutter Kris Jenner (69) ziehen gegen Ray J (44) vor Gericht. Die beiden The Kardashians-Bekanntheiten werfen dem Sänger Verleumdung vor und behaupten, er habe immer wieder falsche und rufschädigende Behauptungen über sie veröffentlicht. Besonders schwer wiegen für Kim und Kris die Vorwürfe von Ray, sie seien Teil einer föderalen Ermittlung wegen organisierter Kriminalität. Der 44-Jährige soll sogar behauptet haben, der Kardashian-Clan sei "schlimmer als P. Diddy".

Zudem wirft Kim ihrem Ex-Partner vor, sich an ihr und ihrem Ruhm bereichern zu wollen. "Da er das Ende seiner flüchtigen Beziehung mit Frau Kardashian vor über 20 Jahren nicht akzeptieren kann, hat Ray J wiederholt versucht, sich mit den Namen der Kläger in Verbindung zu bringen und ihre Bekanntheit für persönliche Zwecke auszunutzen", heißt es in der Klageschrift, die Page Six vorliegt. Die Klage, die ihr Anwalt Alex Spiro eingereicht hat, zielt darauf ab, Schadensersatz für die angebliche Rufschädigung zu erhalten.

Die Geschichte von Ray, Kim und Kris reicht weit zurück. Kim war Anfang der 2000er-Jahre als Stylistin bei Rays Schwester Brandy Norwood angestellt, wo sie den Songwriter kennenlernte. Von 2003 bis 2006 waren sie ein Paar. In dieser Zeit entstand das berühmt-berüchtigte Sextape, das Kim 2007 zu weltweiter Berühmtheit verhalf. Während das Video ihre Karriere in neue Höhen katapultierte, ging es für Ray danach beruflich eher bergab. 2013 schaffte er es mit seinem Song "I Hit It First" noch einmal in die US-amerikanischen Charts – der Track ist mutmaßlich als Seitenhieb gegen Kanye West (48) gemeint, der nach Ray mit Kim liiert war.

Getty Images Kim Kardashian und Kris Jenner im November 2023

Getty Images Ray J, Rapper

