Alles neu: Kris Jenner flasht mit platinblondem Glamour-Look

Kris Jenner (69) erfindet sich neu. Auf Instagram präsentiert die The Kardashians-Bekanntheit ihre drastische Haarveränderung: Sie ist jetzt platinblond! Mit einem Video, das sie gemeinsam mit Star-Stylist Chris Appleton (42) zeigt, begleitet sie die Verwandlung von ihrem charakteristischen dunkelbraunen Haar hin zu strahlendem Platinblond. Der Clip zeigt die Mutter von Kim Kardashian (44) zunächst ungeschminkt mit einem Handtuch auf dem Kopf, während Chris die Haarfarbe vorbereitet. Mit einem eleganten Übergang verwandelt sich die Szene – Kris zeigt sich mit ihrem neuen Blondton, perfekt gestylt und in einem schwarzen Outfit. Untermalt wird das Ganze von Sabrina Carpenters (26) Song "When Did You Get Hot?".

Kris ist bekannt für ihre Experimentierfreude im Bereich Styling und Schönheit. Bereits in der Vergangenheit überraschte sie gelegentlich mit blonden Looks, wie etwa zu Beginn des Jahres 2018 oder bei der Met Gala 2019. Doch nicht nur ihre Frisuren, auch ihr makelloses Erscheinungsbild sorgt für Diskussionen. Im Interview mit der arabischen Vogue bestätigte sie kürzlich, dass die Unternehmerin sich bei Dr. Steven Levine, einem angesehenen plastischen Chirurgen aus New York, einem Facelift unterzogen hat.

Ihr neuestes Facelift ist nicht ihr erstes – schon vor 15 Jahren legte sich der selbsternannte "Momager" unters Messer, um die Gesichtskonturen zu schärfen. Nun sei es Zeit für ein Update gewesen. Im Netz sorgte der auffällig jugendliche und faltenfreie Look der 69-Jährigen für Kontroversen. Kris steht jedoch voll und ganz zu ihrer Entscheidung. "Für mich ist das würdevolles Altern. Das ist meine Version davon", gab sie in dem Vogue-Interview zu verstehen.

Instagram / krisjenner Kris Jenner im Oktober 2025

Imago Kris Jenner im August 2025

Getty Images Kris Jenner im Mai 2024