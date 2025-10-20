Von Aleks' Entourage? AYTO-Joanna wurde im Klub geschlagen

Nach einem Abend auf der Fame-Fighting-Veranstaltung in Essen erlebte Joanna Majolie, bekannt aus der Reality-TV-Show Are You The One – Reality Stars in Love, einen Albtraum. Auf TikTok schilderte sie ihren Followern die dramatischen Geschehnisse, die sich später in einem Nachtklub abgespielt hatten. Joanna beschrieb, wie sie dort Aleksandar Petrovic (34) begegnete. Obwohl sie klarstellte: "Er tat mir nichts", sei ein Mann, der zusammen mit Aleks gekommen war, ihr gegenüber handgreiflich geworden. Laut Joannas Aussage habe dieser Mann sie zunächst mehrfach beleidigt und dann zweimal ins Gesicht geschlagen: "Leute, er hat mit seiner Hand ausgeholt und hat mir einfach zweimal ins Gesicht eine gegeben."

Besonders erschütternd fand die Influencerin die Reaktionen der Menschen um sie herum – oder besser gesagt das Ausbleiben davon. Trotz voller Räume und zahlreicher Augenzeugen habe niemand eingegriffen: "Ihr müsst euch vorstellen, da waren Tausende Leute. Die haben das vielleicht nicht alle mitbekommen, aber die in dieser Lounge schon. Keiner hat etwas dagegen unternommen." Auch das Sicherheitspersonal sei untätig geblieben, obwohl die Vorfälle direkt vor ihren Augen geschahen. Statt Hilfe zu leisten, hätten sie nur ein Gespräch mit dem mutmaßlichen Täter geführt.

Joanna berichtete weiter, dass der Angreifer später noch zu ihrer Begleitung Ariel gegangen sei und sie provoziert habe. "Ich hab das Blut von deiner Freundin an meinem T-Shirt, sie schuldet mir eine Wäsche", soll er nach dem Vorfall zu ihr gesagt haben. Die ganze Situation habe Joanna extrem mitgenommen: "Mir war das zu viel. Ich war wütend, ich hab am ganzen Körper gezittert. Da stehen Tausend Leute, die unternehmen gar nichts. Die Security sieht das – er bleibt trotzdem noch im Klub drin und provoziert mich." Schlussendlich rief die TV-Bekanntheit die Polizei, die laut Joannas Aussage jedoch behauptet, ihr nicht helfen zu können.

