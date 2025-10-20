"Let's Dance"-Star will mit DFB-Star David Raum tanzen

David Raum (27), der Star von RB Leipzig und Kapitän seiner Mannschaft, wurde bei der Tanz-WM in Leipzig auf eine ungewöhnliche Weise angesprochen. Gemeinsam mit seiner Frau Kathi war der Nationalspieler am Samstag als Gast vor Ort, als er auf die Let's Dance-Tänzerin Renata Lusin (38) traf. Die 36-Jährige, die vor einigen Jahren die RTL-Tanzshow gewann, machte David ein verlockendes Angebot: Er solle doch in Zukunft bei "Let's Dance" teilnehmen. Obwohl der Sportler zugab, dass er bis auf ein paar Übungsstunden vor seiner Hochzeit keine Tanzerfahrung habe, zeigte er sich nicht ganz abgeneigt. "Sie hat mich darauf angesprochen und will mit mir tanzen. Ich überlege es mir …", verriet er bei MDR "Sport im Osten".

Die Fans der Profitänzerin scheinen von der Idee bereits begeistert zu sein. Renata fragte in einer Umfrage auf Instagram, wie ihre Follower zu der möglichen Teilnahme von David Raum bei "Let's Dance" stehen. Die Resonanz war eindeutig: Satte 94 Prozent finden, dass der Fußballstar unbedingt in der beliebten Tanzshow antreten sollte. Doch David bleibt noch genug Zeit, darüber nachzudenken. Vor allem mit Blick auf seine aktuelle Karriere als Fußballprofi und mögliche Konflikte mit dem Verein äußerte er Bedenken: "Ich glaube, der Verein würde das aber nicht so gut sehen. Vielleicht ja nach der Karriere."

Renata selbst wird zunächst erst einmal andere Prioritäten haben: Die Tänzerin, die mit ihrem Mann und Tanzpartner Valentin Lusin (38) ihr zweites Kind erwartet, ist derzeit im vierten Monat schwanger. Aus diesem Grund musste sie ihre Teilnahme an der bevorstehenden "Let's Dance"-Tour absagen und wird auch bei der nächsten Staffel der Show im Jahr 2026 eine Pause einlegen. Ihren Fans erklärte sie verständnisvoll über die sozialen Medien: "Ich hoffe, die Zuschauer, vor allem die Frauen und Mamas unter ihnen, verzeihen mir und verstehen diese Entscheidung." Ob es Renata schaffen wird, David Raum eines Tages auf das Tanzparkett zu locken, bleibt vorerst offen.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Raum im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Renata Lusin, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Renata und Valentin Lusin, Juli 2025