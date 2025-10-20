Cast komplett: Sam Dylan & Kate Merlan bei "Die Abrechnung"

Jetzt ist das Line-up komplett: Sam Dylan (34) und Kate Merlan (38) treten als letztes Duo bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" an und sorgen schon vor dem Start für Zündstoff. Wie Promiflash vorab vom Sender erfahren hat, bilden die beiden Reality-Gesichter ein Team – ein Wiedersehen, das beide lieber vermieden hätten. Im Interview mit ProSieben sagte Sam: "Es gibt zwei Menschen in meinem Leben, bei denen ein Zusammentreffen für mich wirklich schlimm wäre – und eine davon ist Kate." Auch Kate hält mit ihrer Abneigung nicht hinter dem Berg: "Ich wollte Sam nie wieder in meiner Nähe haben." Los geht der Schlagabtausch am Donnerstag, 6. November, 20:15 Uhr, auf ProSieben und bei Joyn.

Neben Sam und Kate treten weitere Duos an, die bereits für Gesprächsstoff sorgen: Danni Büchner (47) und Patricia Blanco (54), Eva Benetatou (33) und Lisha Savage (39), Sara Kulka (35) und Ronald Schill (66), Julian F.M. Stöckel und Maurice Dziwak (27), Stefan Kleiser und Umut Tekin (28) sowie Giulia Siegel (50) und Verena Kerth (44). Der Showtitel verspricht nicht nur sportliche Herausforderungen, sondern vor allem konfrontative Momente, bei denen alte Konflikte auf den Tisch kommen. Für Zündstoff ist also gesorgt, denn mehrere Paarungen bringen eine gemeinsame Vergangenheit mit – und einige davon keine harmonische. Mit der Verkündung des letzten Duos ist die Bühne bereitet, die Fronten sind klar, der Countdown läuft.

Schon in der Vergangenheit war das Verhältnis zwischen Sam und Kate von heftigen Auseinandersetzungen geprägt. So sorgte eine öffentliche Instagram-Fehde vor rund elf Monaten für Schlagzeilen. Damals wetterte der Prince Charming-Star in seiner Story gegen eine "verlogene Alte" – und auch wenn er keinen Namen nannte, tippten viele Fans sofort auf Kate. Die Influencerin reagierte umgehend und warf Sam in ihrer eigenen Story vor: "Ich sage es euch, der Typ ist so besessen von mir. Wie kann man nichts Besseres zu tun haben, als sich den ganzen Tag mit meinem Leben auseinanderzusetzen?" Zudem bezeichnete sie den Freund von Rafi Rachek (35) als "hasserfüllt".

