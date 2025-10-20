Streng? So erzieht Vanessa Borck ihre Tochter Olivia Rose

Vanessa Borck (29) hat in einer Fragerunde bei Instagram mit ihren Fans über ihre Erziehungsmethoden gesprochen und dabei einen Einblick in ihr Leben als Mutter der dreijährigen Olivia Rose gegeben. Die Social-Media-Bekanntheit erklärte, dass sie bei der Erziehung einen herzlichen und intuitiven Ansatz verfolgt und dabei stark auf ihr Bauchgefühl setzt. "Ich brauch keine perfekten Pläne oder Ratgeber", verriet sie offen und betonte, wie wichtig es ihr ist, ihrer Tochter emotionale Nähe und Verständnis zu vermitteln. Mit viel Geduld und Liebe versucht sie, ihrem Kind die Welt zu erklären und legt großen Wert darauf, dass Olivia ihre Gefühle benennen und ausdrücken kann.

Trotz des intuitiven Ansatzes setzt Nessi, wie sich Vanessa online nennt, klare Grenzen in der Erziehung. Sie wolle vermeiden, dass ihre Tochter einfach Regeln überschreitet, obwohl ihr das Aufstellen von Regeln und das konsequente "Nein"-Sagen nicht leichtfällt. So zählte sie beispielsweise auf, dass sie Olivia beibringt, nicht einfach über rote Ampeln zu gehen. In dem ehrlichen Einblick lässt Vanessa zudem durchblicken, dass der Alltag als Mutter nicht immer einfach ist. "Ich habe oft Momente, wo ich müde und überfordert bin", gestand sie, fügte aber hinzu, dass sie jeden Tag ihr Bestes gibt.

Die Erziehung ihrer Tochter Olivia liegt Vanessa besonders am Herzen, zumal ihre Familiengeschichte von dramatischen Erfahrungen geprägt ist. Während ihrer Schwangerschaft erlitt ihre damalige Partnerin Ina kurz vor der Geburt einen Schlaganfall, was ihr Leben entscheidend veränderte. Diese schwierige Zeit hat Vanessa geprägt und sie dazu bewogen, sich voll und ganz auf ihre Tochter zu konzentrieren. Olivia sei für sie der wichtigste Mensch in ihrem Leben, und Vanessa beschreibt sich selbst als Mutter, die stets bemüht ist, trotz aller Herausforderungen ihren Weg mit Liebe und Hingabe zu gehen.

RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025

Instagram / nessiontour Vanessa Borck mit ihrer Tochter Livi

Instagram / nessiontour Vanessa Borck aka nessiontour, Februar 2025