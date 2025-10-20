Nach Liam Paynes Tod: Kate Cassidy ist bereit fürs Dating

Knapp ein Jahr nach dem tragischen Tod von Liam Payne (†31) scheint seine aus den sozialen Medien bekannte frühere Freundin Kate Cassidy bereit, sich wieder dem Leben zuzuwenden. Die Influencerin, die nach dem Verlust des früheren One-Direction-Stars lange mit Depressionen kämpfte, zeigt sich laut Aussagen von Freunden gegenüber Daily Mail mittlerweile wieder offen für neue Bekanntschaften. Ihre dunklen Tage, in denen sie oft als Rückzug in ihre Wohnung gedrängt und völlig ausgelaugt beschrieben wurde, scheinen einer neuen Lebensphase Platz zu machen – voller Bewegung, gesunder Ernährung und dem Start in langsamere Schritte hin zu einem möglichen Datingleben.

Auch Gerüchte und Vorwürfe, die in den letzten Wochen um Liam aufgekommen sind, versucht Kate offenbar komplett zu ignorieren. So berichtete ein Mann, der Drogen geliefert haben soll, von einer gemeinsamen Nacht mit Liam vor dessen Tod in Argentinien, doch Kate soll sich dazu weder öffentlich noch im Freundeskreis äußern. Stattdessen wolle sie sich darauf konzentrieren, ihr Leben heiterer und selbstbewusster zu gestalten. Freunde betonen zudem, dass Kate weiterhin viele glückliche Momente mit Liam in Erinnerung behalten möchte und die Zeit mit ihm als etwas Einzigartiges empfindet. "Sie weiß, dass Liam gewollt hätte, dass sie wieder lacht", erklärte eine nahestehende Person.

Bereits in der Vergangenheit hat Kate gezeigt, wie sie versucht, schwierigen Situationen mit Leichtigkeit zu begegnen, was ihr jedoch nicht immer Positivität von außen eingebracht hat. So sorgte kürzlich ein humorvoller, aber unbedacht veröffentlichter TikTok-Clip für teilweise harsche Kritik, als dieser zu nah am Todestag ihres Ex-Freundes erschien. Dennoch bleibt ihr Weg klar: Kate möchte nach vorne sehen und betont in Interviews, dass sie diesen Weg nicht nur für sich selbst geht, sondern immer mit der Erinnerung an Liam im Herzen. Social-Media-Inhalte, die für manche ungewohnt erscheinen mögen, nutzen ihre engsten Vertrauten als Zeichen dafür, dass Kate Stück für Stück zu sich selbst zurückkehrt.

Getty Images Liam Payne und Kate Cassidy im Dezember 2022

Instagram / katecass Kate Cassidy, Model

Instagram / kateecass Kate Cassidy an ihrem Geburtstag im März 2025