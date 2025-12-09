So entspannt wird Dick Van Dyke 100. Geburtstag feiern

Dick Van Dyke (99) lässt es zu seinem Hundertsten ganz locker angehen: Keine große Party, kein Glamour. Stattdessen will der "Mary Poppins"-Liebling den Abend des 13. Dezembers zu Hause verbringen – gemeinsam mit seiner Ehefrau und seiner liebsten Quizshow auf dem Bildschirm. Das verriet seine Frau Arlene Silver im Gespräch mit dem Magazin People in Malibu. Dort feierte das Ehepaar die Premiere von "Dick Van Dyke 100th Celebration", einem Dokumentarfilm, der Einblicke in Dicks bewegtes Leben und seine beeindruckende Karriere gibt.

Während der Entertainer seinen Kreis an seinem Ehrentag bewusst klein hält, feierte er die Filmpremiere zusammen mit seinen Wegbegleitern und Fans. "Ich bin so froh, dass er hier ist, um zu sehen, was, wie ich weiß, eine weltweite Feier von ihm sein wird. Ich bin so froh, dass er noch bei uns ist", zeigte sich Arlene begeistert. Das neue Filmporträt verspricht bislang unerzählte Geschichten und seltene Aufnahmen aus Jahrzehnten vor der Kamera. Die Ausstrahlung ist in den Vereinigten Staaten auf den 13. und 14. Dezember angesetzt – ein Geburtstagsgeschenk an einen Künstler, der Hollywood geprägt hat wie kein Zweiter.

Privat gehen Dick und Arlene seit Jahren einen engen Weg. Kennengelernt hatten sie sich 2006 bei den SAG Awards, später arbeiteten sie mehrmals zusammen, 2012 folgte die Hochzeit. Gemeinsame Kinder haben sie nicht; Dick ist Vater von vier Kindern aus der Ehe mit seiner verstorbenen Ex-Frau Margie Willett. In vergangenen Interviews sprach Dick stets in den höchsten Tönen von seiner Arlene: "Sie ist dafür verantwortlich, dass ich im Moment bleibe. Sie hat mich jeden Tag meines Lebens glücklich gemacht, jeden Tag. Sie ist eine Freude", berichtete er. Arlene selbst beschreibt ihre Rolle bodenständig: Sie fühle sich geehrt, ihn in ihrem Leben zu haben, sich um ihn zu kümmern und die Gemeinschaft zu pflegen, die er über die Jahre aufgebaut habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dick Van Dyke bei den Daytime Emmy Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Dick Van Dyke und Arlene Silver, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Dick Van Dyke mit seiner Frau Arlene Silver, November 2018

Anzeige