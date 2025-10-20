Nach Trennung: Keith Urban singt über neue Lebenswege

Keith Urban (57) hat bei der Premiere seiner neuen CBS-Show "The Road" mit einem Lied eine klare Botschaft gesendet. Am 19. Oktober performte der Sänger "Straight Line", einen Song von seinem aktuellen Album "High". Keith erklärte zuvor, dass das Lied von Veränderungen und dem Ausbruch aus eingefahrenen Routinen handelt. Im September wurde nach 19 Jahren Ehe die Trennung von seiner Partnerin Nicole Kidman (58) bekannt. "Das ist ein Song über das Gefühl, wieder lebendig zu sein", schrieb der Musiker im Februar 2024 auf Instagram und offenbarte schon da, dass er damit ein kraftvolles Statement setzen wollte.

"The Road" verfolgt ein spannendes Format: Zwölf Nachwuchsmusiker kämpfen um die Möglichkeit, als Vorband für Keith aufzutreten, wobei die Reaktionen des Publikums über ihr Weiterkommen entscheiden. Der Gewinner der Show erhält am Ende nicht nur umgerechnet 216.394 Euro, sondern auch einen Plattenvertrag. Keith selbst sprach in der ersten Folge offen über die Herausforderungen des Musikerlebens. Er beschrieb eindringlich, wie strapaziös Touralltage sein können, betonte aber gleichzeitig, dass echte Leidenschaft für die Musik den ausschlaggebenden Unterschied mache.

Nicole und Keith galten lange als Traumpaar in Hollywood und ließen immer wieder Einblicke in ihre Partnerschaft zu. In Interviews sprach Nicole über den Respekt und die Liebe, die sie und Keith verbindet. Seit ihrer Hochzeit 2006 bauten sie mit ihren beiden gemeinsamen Töchtern, Sunday Rose Kidman Urban (17) und Faith Margaret Kidman Urban (14), eine Familie auf und unterstützten einander sowohl persönlich als auch beruflich. Ihre Trennung kommt deshalb für viele überraschend, wurde jedoch von beiden bisher nicht öffentlich kommentiert.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

Getty Images Keith Urban, Musiker

Getty Images Nicole Kidman mit ihren Kindern und ihrer Nichte in Paris, 2025