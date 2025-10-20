"Erschreckend": Edda Pilz reflektiert ihre Essstörung

Edda Pilz hat in der Sendung "Exclusiv – Weekend" bewegend über ihre langjährige Auseinandersetzung mit ihrem Körperbild gesprochen. Anlass für das Interview war ein Vorfall in der Show Das Sommerhaus der Stars, bei dem Edda beinahe in Tränen ausbrach, als sie dazu aufgefordert wurde, ein großes Stück Butter zu essen. Im Gespräch gestand sie, dass sie mindestens jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio gehe, um zu trainieren, was ihren früheren Wunsch nach Kontrolle widerspiegelt. Dieser führte sie einst so weit, dass sie ein Gewicht von nur noch 48 Kilogramm erreichte.

Die Phase des Untergewichts liegt laut Edda schon einige Jahre zurück, doch die Erinnerungen daran scheinen noch immer präsent zu sein. Mit Tränen in den Augen reflektierte sie: "Ich würde der Edda von damals auf jeden Fall sagen, dass sie gut so ist, wie sie ist. Es ist erschreckend, das rückblickend zu sehen. Ich war ja nur ein kleines Mädchen." Mit diesen Worten deutete sie an, wie wichtig es für sie sei, sich selbst zu akzeptieren und nicht mehr durch äußeren Druck oder unrealistische Ideale getrieben zu werden. Obwohl sie heute nicht mehr in der gleichen Situation wie früher steckt, bleibt das Thema offenbar ein sensibler Bestandteil ihres Lebens.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Reality-Darstellerin Einblicke in ihren schwierigen Weg preisgegeben. Schon als junge Frau begann sie, aus einem ursprünglichen Wunsch nach einem gesünderen Lebensstil, ihre Ernährung drastisch zu kontrollieren und massive sportliche Routinen aufzubauen. Was harmlos begann, wurde nach und nach zur Obsession. Doch trotz der Herausforderungen, mit denen sie zu kämpfen hatte, zeigt sich Edda in jüngsten Interviews entschlossen, die Fehler der Vergangenheit zu hinterfragen und für sich und andere eine Botschaft der Selbstliebe zu verbreiten.

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Edda Pilz im Mai 2024