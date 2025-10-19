Nur Schmuck? Paulina Ljubas trägt auffälligen Ring am Finger

Großer Auftritt, kleines Detail mit großer Wirkung: Bei Fame Fighting am Samstagabend zeigte sich Paulina Ljubas (28) an der Seite von Tommy Pedroni (30), der im Ring gegen Calvin Steiner kämpfte. Vor allem ihre Schmuckauswahl fiel auf: An ihrem linken Ringfinger funkelte ein auffälliger Klunker. Schnell machte in den sozialen Medien eine Frage die Runde: Ist das nur Schmuck oder steckt mehr dahinter? Da beide seit Ende 2023 offiziell ein Paar sind und bereits zusammenwohnen, gehen wohl einige Fans davon aus, dass sie nun den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen. Zu den Spekulationen hat sich bisher weder Paulina noch Tommy geäußert.

Öl ins Feuer der Spekulationen goss auch Tommy selbst. Im Gespräch mit Bild kündigte er den Germany Shore-Zuschauern bereits an: "Dieses Mal habe ich ein sehr wichtiges Ziel, das ich dort unbedingt hinbekommen möchte." Viel mehr ließ der Ex-Profischwimmer nicht durchblicken, betonte jedoch: "Ich denke, viele Leute denken sich dann: 'Wurde auch langsam Zeit.'" Ob er mit dieser Aussage auf eine Verlobung anspielt?

Vor rund vier Wochen hatten die beiden allen Grund zum Feiern. Paulina und Tommy zeigten sich auf Instagram verliebt wie am ersten Tag und begeisterten ihre Fans mit einer Reihe romantischer Schnappschüsse – passend zu ihrem zweijährigen Jubiläum. Paulina schrieb unter die Bilder: "Zwei Jahre mit dem Zipfel", während der Sportler schwärmte: "Auf viele weitere Jahre, du Engel." Unter dem Post hagelte es Glückwünsche und rote Herz-Emojis – die Community war ganz aus dem Häuschen.

Imago Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Oktober 2025

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Oktober 2025

Paramount Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, "Germany Shore"-Bekanntheiten