Rekordgage nicht nötig: Désirée Nick plaudert über Reichtum

Désirée Nick (69) sorgt aktuell mit einer Aussage über ihren vermeintlichen Reichtum für Schlagzeilen. Im Gespräch mit Promiflash ging die Schauspielerin auf Gerüchte ein, sie habe für ihre Teilnahme bei Promi Big Brother eine Rekordgage erhalten. "Ach, diese riesige Gage. Mein Gott. Ich verdiene doch am Theater viel mehr", erklärte sie im Interview. Darüber hinaus betonte die TV-Persönlichkeit, dass sie es finanziell gar nicht nötig habe, auf solche Beträge angewiesen zu sein. Désirée verriet nämlich, dass sie dank einer geerbten Kunstsammlung in der Lage sei, mit dem Verkauf eines einzigen Bildes eine Wohnung in London zu erwerben.

Im weiteren Verlauf des Interviews zeigte sich Désirée offen wie selten zuvor, was ihre finanzielle Lage betrifft. "Ich bin eine sehr, sehr reiche Frau. Und ich habe das bis jetzt nie gesagt", gab sie preis. Stolz unterstrich die Reality-Bekanntheit, dass sie es allein durch ihre eigene Leistung zu diesem Wohlstand gebracht habe. Gleichzeitig verwies Désirée aber darauf, dass mit großem Reichtum auch große Verpflichtungen einhergehen – etwa in Form höherer Steuerlasten. "Wer sehr wohlhabend ist, der hält den Ball flach", ergänzte die Künstlerin und verwahrte sich zugleich gegen Vergleiche mit anderen Prominenten, die sich durch öffentliche Selbstdarstellung auszeichnen.

Schon vor ihrem Einzug in die Promi-WG hatte Désirée mit ihrer angeblichen Gage für Aufsehen gesorgt. Bei einer Pressekonferenz anlässlich ihrer Rückkehr zu "Promi Big Brother" wurde die Entertainerin nach dem genauen Betrag gefragt. Zwar nannte die 69-Jährige keine konkrete Zahl, doch erinnerte sie an ein früheres Interview, in dem gesagt wurde, sie würde nur für eine Million Euro noch einmal an dem Format teilnehmen. "Ich habe jetzt immerhin die Hälfte bekommen", verriet die Comedienne damals laut t-online und fügte hinzu: "Das ist ein verdammt guter Deal." Über den Umfang ihres Honorars scherzte Désirée auch: Ihre Gage habe so viele Nullen, dass sie an die Telefonnummer einer Sexhotline erinnere.

Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Imago Désirée Nick in der MDR-Talkshow "Riverboat" im Mai 2025

Imago Désirée Nick, TV-Star