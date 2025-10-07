"Bin halt so eine Spiri-Maus": Samira Yavuz legt Karten

Samira Yavuz (31) sorgt bei ihren Fans auf Instagram erneut für Überraschung: Der Reality-TV-Star zeigte sich von ihrer spirituellen Seite und verriet, dass sie leidenschaftlich gerne Karten legt. In einer Story erklärte sie, dass sie diese besondere Gabe von ihrer Mutter geerbt habe. "Ich kann tatsächlich selber Karten legen, das hab ich von meiner Mama", erzählte sie. Doch Samira beschränkt sich nicht nur auf private Sitzungen – sie plant, in ihrem Podcast noch mehr über ihre spirituellen Erlebnisse zu berichten. "Ich bin halt so eine Spiri-Maus", fasste sie ihre Faszination augenzwinkernd zusammen.

Schon jetzt hätten viele ihrer Freunde von ihrem Talent profitiert, ließ die zweifache Mutter durchblicken. "Ich mach das hier immer so in meinem Inner Circle", sagte sie und betonte, wie präzise und beeindruckend die Ergebnisse oft seien. Laut Samira gibt es dabei jedoch einige Regeln, die man einhalten müsse, um die bestmöglichen Aussagen zu erhalten. Auch wenn sie zugibt, dass nicht jeder diese Leidenschaft nachvollziehen könne – einige seien skeptisch, andere aber begeistert – scheint sie fest an die Kraft des Kartenlegens zu glauben: "Das passt einfach. Da liegen die richtigen Sachen."

Dass Samira jenseits ihrer Reality-TV-Auftritte große Freude daran hat, Neues auszuprobieren und ihre Interessen mit anderen zu teilen, ist nicht unbekannt. Die ehemalige Teilnehmerin einer beliebten Kuppelshow zeigt ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr Leben und ihre Hobbys. Dabei teilt sie auch persönliche Aspekte, wie ihre Liebe zur Familie und ihre Freundschaften. Nun überrascht sie mit ihrer spirituellen Ader und bringt eine neue Facette ihrer vielseitigen Persönlichkeit ans Licht. Wer sich für ihre Erfahrungen interessiert, darf gespannt auf zukünftige Podcast-Folgen sein – dort möchte sie bald tiefer in die Materie eintauchen.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin