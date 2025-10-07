Kein Liebescomeback bei den Yavuz: Das denkt Cecilia Asoro

Das Liebeskapitel zwischen Serkan Yavuz (32) und Samira Yavuz (31) ist endgültig geschlossen. Nach monatelangen Spekulationen und aufkeimenden Hoffnungen verkündete Serkan kürzlich, dass es kein Comeback geben werde. Ein schwerer Streit habe das Fass zum Überlaufen gebracht und alle Bemühungen um eine Versöhnung zunichtegemacht. Damit ist klar: Die beiden Reality-TV-Stars, die zwei gemeinsame Kinder haben, gehen von nun an getrennte Wege. Cecilia Asoro (29), eine gute Freundin der beiden, sprach in einem Interview mit Promiflash offen über das Scheitern ihrer Beziehung.

"Ich fand es sehr schade, dass es kein Liebescomeback mehr zustande kommt. Aber ich glaube, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man sagt, es ist besser", erklärte die TV-Persönlichkeit mit Bedauern. Sie wirkte betroffen, doch gleichzeitig scheint sie Verständnis für die Entscheidung zu haben, dass es in manchen Fällen besser ist, getrennte Wege zu gehen, anstatt an einer zerrütteten Beziehung festzuhalten.

Cecilia verbindet mit Serkan und Samira eine enge Freundschaft, die über die Jahre gewachsen ist. Besonders zu Serkan steht die Reality-TV-Darstellerin in engem Kontakt. Dass sie dabei beiden Seiten loyal gegenübertritt, hat sie bereits bewiesen. Nicht nur im Rampenlicht, sondern auch abseits der Kameras schenkt sie den beiden Unterstützung. Serkan und Samira hatten in der Vergangenheit schon häufiger ihre Konflikte öffentlich gemacht, doch so endgültig wie jetzt schien das Ende ihrer Beziehung nie zuvor. Trotz aller Umstände bleibt Cecilia optimistisch und glaubt daran, dass beide nun ihren eigenen Weg finden werden.

Imago Cecilia Asoro, Model

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025