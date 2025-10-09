Auf Oktoberfest: Samira Yavuz flirtete "wie eine Kartoffel"

Die diesjährigen Wiesn bedeuteten für Samira (31) und Serkan Yavuz (32) das endgültige Ende: Nach einem heftigen Streit zogen die Realitystars den Schlussstrich. Samira wagte sich am vergangenen Wochenende jedoch erneut aufs Oktoberfest, um es nicht mit "Bad Vibes" zu beenden. "Es war so toll, ich hatte so Spaß und habe so viele tolle Menschen kennengelernt", erzählt sie in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" – und gewährt einen humorvollen Einblick in ihre Versuche, wieder ins Datingleben einzusteigen: "Dann sagte einfach ein Typ zu mir: 'Du flirtest wie eine Kartoffel.'"

Der Influencerin sei aufgefallen, wie ungeübt sie im Flirten geworden ist, was für sie jedoch völlig in Ordnung sei. "Ich habe auch keinen Druck, ich muss das nicht können. Aber es war so witzig zu sehen, wie man innerhalb von drei bis vier Jahren nicht mehr die gleiche Person ist", betont sie. Trotzdem habe sich für sie vieles positiv verändert. Nach dem emotional aufreibenden Ende mit dem einstigen Bachelorette-Teilnehmer sei es befreiend gewesen, das Oktoberfest mit einer positiveren Einstellung zu erleben. "Es ist schon ein anderes Gefühl, wenn die Fronten geklärt sind", erklärt sie.

Während ihrer Beziehung mit Serkan sei sie fast schon "ablehnend" gegenüber anderen Männern gewesen. Sie habe nie das Gefühl vermitteln wollen, dass es "etwas zu holen" geben könnte. Am vergangenen Wochenende habe sich das jedoch geändert: Samira fühlte sich wieder ganz in ihrem Element. "Ich bin da hingegangen, ich sah gut aus, ich habe mich wohlgefühlt", erzählt die Bachelor in Paradise-Bekanntheit und fügt hinzu: "Ich war offener – einfach mal gucken, was der Abend so bringt und einfach wieder Ich sein, ohne an jemanden zu denken."

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, September 2025

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, September 2025