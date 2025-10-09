Kein Comeback: Karten zeigten Samira Yavuz "absolutes Ende"

Samira Yavuz (31) präsentierte sich kürzlich im Netz von ihrer spirituellen Seite. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" geht sie noch intensiver darauf ein und verrät, dass sie sich bereits seit ihrer Jugend mit Spiritualität beschäftigt: Ihre Mutter habe ihr damals regelmäßig die Karten gelegt, was sie so faszinierte, dass sie es selbst lernte. Das Kartenlegen unterstützte sie bereits in vielen schwierigen Lebenslagen – und zeigte ihr schließlich auch, dass ihre Beziehung zu Ex-Partner Serkan (32) endgültig beendet war. "In meinen Karten – das ist jetzt das Einzige, was ich sage – lag natürlich auch das absolute Ende [...]. Deswegen ist das auch die einzige Antwort, die ihr braucht, falls noch irgendwelche Leute schreiben: 'Gibt es ein Comeback?' Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen", erzählt die Reality-TV-Bekanntheit.

Samira fand besonders in ihrer Jugend Halt in der Spiritualität, als sie mit Skoliose zu kämpfen hatte. "Das war eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mir gedacht: 'Wenn das das Leben ist, dann macht es auf jeden Fall keinen Spaß'", offenbart sie. Sie spürte damals, dass sie es alleine nicht mehr aus der Situation herausschafft. Also wandte sie sich an ihre Mutter, die ihr die Karten legte. Diese Erfahrung schenkte ihr Hoffnung und eine neue Perspektive: "Da lag die Krankheit, da lagen Kummer und Sorgen, [...] es lag alles da. Aber es lag auch unglaublich Schönes drumherum – nach dem Motto: 'Ja, es ist jetzt gerade eine kack Zeit, aber da kommen noch so viele Dinge. Bleib da nicht stecken. Bleib da nicht kleben. Und vor allem: Gib dich nicht auf.'"

Das Kartenlegen ist für die Influencerin ein Ritual mit bestimmten Regeln, die sie einhält: Montags werden keine Karten gelegt, ihre Beine dürfen währenddessen nicht überkreuzt sein, und eine brennende Kerze sowie der Blick nach Süden gehören fest dazu. Trotz dieser festen Abläufe betont Samira, dass es sich nicht um "Magie" handelt. Vielmehr sei das Kartenlegen eine Möglichkeit, innezuhalten und über den eigenen Lebensweg nachzudenken. "Es ist immer eine Andeutung, was passieren könnte und wie man dieses Kartenbild interpretiert", erklärt die Bachelor in Paradise-Bekanntheit und fügt hinzu: "Es ist ein Hingucken: Wo bist du gerade? Wohin könnte es für dich in der Zukunft gehen?" Auch nach dem Ende mit Serkan gaben ihr die Karten neue Hoffnung: Sie zeigen ihr, dass Schönes auf sie wartet – und darauf freue sie sich.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im August 2023