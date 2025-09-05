Britisches Königshaus trauert um Herzogin von Kent (†92)

Die Herzogin von Kent ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Der Buckingham-Palast gab heute in einer Mitteilung bekannt, dass Katharine gestern Nacht friedlich im Beisein ihrer Familie im Kensington-Palast eingeschlafen sei. "Der König und die Königin und alle Mitglieder der königlichen Familie schließen sich dem Herzog von Kent, seinen Kindern und Enkeln in ihrer Trauer an und erinnern sich liebevoll an die lebenslange Hingabe der Herzogin an alle Organisationen, mit denen sie verbunden war, an ihre Leidenschaft für Musik und ihr Einfühlungsvermögen gegenüber jungen Menschen", heißt es in einem Statement auf X.

Katharine, gebürtig aus Yorkshire, war bekannt für ihr lebenslanges Engagement in verschiedenen Organisationen, insbesondere in ihrer Arbeit für junge Menschen und ihre Liebe zur Musik. 1961 heiratete sie Prinz Edward, den Herzog von Kent, in der York Minster, und das Paar setzte sich gemeinsam für zahlreiche Wohltätigkeitsprojekte ein. Sie war Mitbegründerin der Wohltätigkeitsorganisation Future Talent, die Kindern aus einkommensschwachen Verhältnissen hilft, eine Musikkarriere zu verfolgen. Katharine bekannte sich 1994 während eines persönlichen spirituellen Wandels zum katholischen Glauben, was von vielen hoch angesehen wurde. Sie hinterlässt ihren Ehemann sowie ihre drei Kinder, George, Earl of St Andrews, Lady Helen Taylor (61) und Lord Nicholas Windsor (55).

Die Herzogin wird als "Verfechterin des Wohlergehens von Kindern und Jugendlichen" gewürdigt, wie der Erzbischof von York, Stephen Cottrell, laut Hello! betonte. Er lobte ihre lebenslange Hingabe und erinnerte an den Moment, als die Herzogin die Tennisspielerin Jana Novotna (†49) während eines Wimbledon-Finales umarmte – ein Beispiel für ihre bekannte Mitmenschlichkeit. Katharines Beerdigung wird erwartet als erstes katholisches Begräbnis eines Royals in der modernen britischen Geschichte, an dem hochrangige Mitglieder der Königsfamilie teilnehmen werden. Während der anstehenden Trauerzeit wird die königliche Familie angemessene Trauerkleidung tragen, um ihrer besonderen Person Respekt zu erweisen.

Getty Images Herzogin von Kent bei der Hochzeit von Prinz William und Prinzessin Kate im April 2011

Getty Images Die britischen Royals bei Trooping the Colour 2025

Getty Images Herzogin Katharine von Kent

