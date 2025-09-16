Königin Camilla fehlt bei Beerdigung der Herzogin von Kent

Königin Camilla (78) hat kurzfristig ihre Teilnahme an der Beerdigung von Herzogin Katharine von Kent abgesagt: Offenbar zwingt sie eine akute Nasennebenhöhlenentzündung, der heutigen Requiem-Messe in der Westminster Cathedral fernzubleiben. In einer offiziellen Erklärung des Buckingham Palace hieß es: "Mit großem Bedauern hat Ihre Majestät, die Königin, ihren Besuch bei der heutigen Trauermesse für die Herzogin von Kent zurückgezogen, da sie sich von einer akuten Sinusitis erholt. Ihre Gedanken und Gebete sind beim Herzog von Kent und der gesamten Familie." König Charles (76) und weitere ranghohe Mitglieder der königlichen Familie werden hingegen der Zeremonie beiwohnen, die eine besondere Premiere darstellt: Es handelt sich um die erste katholische Beerdigung eines Mitglieds der britischen Königsfamilie in der modernen Geschichte – alle bisherigen wurden nach anglikanischem Ritus abgehalten.

Die Herzogin von Kent, die am 4. September friedlich in Kensington Palace verstarb, hatte 1994 zum katholischen Glauben konvertiert, was damals für viel Aufmerksamkeit sorgte. Ihr Sarg wurde am Montag in einer Prozession zur Westminster Cathedral überführt, begleitet von engen Familienmitgliedern wie dem Herzog von Kent und seinen Enkelkindern. Am Abend fanden private Beerdigungsrituale statt, die traditionell Musik und Gebete umfassten. Die Information über die Abwesenheit von Camilla wurde Herzog Edward von Kent (89) direkt mitgeteilt – er wünschte ihr eine schnelle Genesung. Trotz ihrer gesundheitlichen Probleme plant die Königin, den bevorstehenden Staatsbesuch von Donald Trump (79) am Mittwoch wahrzunehmen.

Camilla, die seit 2005 mit König Charles verheiratet ist und seit seiner Krönung 2023 den Titel Königin trägt, gilt als wichtige Stütze des Monarchen. Sie ist dafür bekannt, trotz leichter Erkältungen und kleinerer gesundheitlicher Beschwerden ihre royalen Verpflichtungen wahrzunehmen, musste diesmal aber offenbar auf den ärztlichen Rat hören. So machte ihr auch bereits im November letzten Jahres ihre Gesundheit einen Strich durch die Rechnung, als die 78-Jährige aus ähnlichen Gründen Termine absagen musste. Ihre Fans hoffen, dass sie bald wieder auf die Beine kommt, um an der Seite ihres Mannes beim Besuch der Trumps zu strahlen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Königin Camilla und die Herzogin von Kent

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Edward, Herzog von Kent

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Mai 2025