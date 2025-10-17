Fressanfälle: Hat Romina Palm noch Probleme mit Essstörung?

Romina Palm (26) hat ihren Fans eine klare Antwort gegeben: In einer Instagram-Fragerunde sprach das Model offen über seine Vergangenheit mit einer Essstörung – und darüber, wie es ihr heute geht. Die frischgebackene Mutter, die erst vor kurzer Zeit ihr erstes Kind bekommen hat, wurde gefragt, ob sie noch mit Problemen zu kämpfen habe. Romina reagierte direkt und deutlich. "Nein, gar nicht mehr. Ich kann stolz sagen, dass ich in der Hinsicht keinerlei Probleme mehr habe", stellte sie klar und verriet, dass sie mittlerweile eine gesunde Beziehung zum Essen habe. Mit ihren Worten wendet sie sich dabei auch an Follower, die Ähnliches durchmachen, und macht ihnen Mut.

Die Influencerin erinnerte an schwere Zeiten, in denen Fressanfälle ihren Alltag bestimmten und der Weg aus der Spirale aussichtslos schien. Ihre Nachricht verbindet persönliche Erfahrung mit Zuversicht. "Vielleicht schenkt es dem einen oder anderen ja gerade Kraft? Ich habe nämlich damals gedacht, dass ich es niemals daraus schaffen werde. Aber das habe ich! Und das schaffst du auch", teilte sie mit. Damit setzt Romina ein Zeichen für Offenheit im Netz – ohne das Thema zu romantisieren.

Bereits vor einigen Wochen hatte Romina ihren Followern ein besonders ehrliches Update zu den Veränderungen ihres Körpers nach der Geburt gegeben. Damals zeigte die Influencerin zwei Fotos im direkten Vergleich – ihr Bauch drei Wochen und dreizehn Wochen nach der Entbindung. In ihrer Story schrieb sie dazu: "Es ist so krass, zu was der weibliche Körper in der Lage ist." Besonders staunte sie darüber, wie sich die Organe nach einer Schwangerschaft wieder an ihren Platz zurückziehen. Die frischgebackene Mama wollte mit diesen Bildern vor allem anderen Müttern Mut machen und zeigen, wie beeindruckend die körperliche Anpassung nach einer Geburt ist.

