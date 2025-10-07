Christian Wolf und Romina Palm erhalten Drohnachrichten

Christian Wolf (30) meldet sich mit einer beunruhigenden Nachricht bei seiner Community. In seiner Instagram-Story veröffentlicht er zwei Screenshots von WhatsApp-Nachrichten: Seine Verlobte Romina Palm (26) und er werden von einem anonymen Absender bedroht. "Pass auf dich und deinen Freund auf", steht in der Nachricht an Romina. Christian erhielt den Text: "Ich weiß, wo du bist. Wir beobachten dich." Die bedrohlichen Worte schockierten das Paar tief und führten zu sofortigen Konsequenzen.

Auch wenn Christian nicht ausschließt, dass es sich bei den Nachrichten lediglich um einen schlechten Scherz handelt, sieht er Handlungsbedarf. Spätestens nachdem auch Romina solche Worte geschickt wurden, ist der Spaß für ihn vorbei. Er werde sich nun damit an die Polizei wenden. "Eigentlich wollte ich nicht, aber da Romi auch eine bekommen hat, ist es wohl notwendig. [...] Bei manchen Verrückten weiß man ehrlicherweise nie", erklärt er. Konkrete Details zu den nächsten Schritten ließ der Influencer jedoch vorerst offen.

Schon in der Vergangenheit klärte Christian seine Fans darüber auf, dass er und seine Familie zukünftig von Personenschützern durch ihren Alltag begleitet werden. Vor allem die Sicherheit von Romina und der kleinen Hazel hat für den Fitness-Influencer die allerhöchste Priorität. "Ich könnte mir nie verzeihen, wenn beiden etwas zustoßen würde", erklärte er die Entscheidung für diese Sicherheitsvorkehrungen auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm kuscheln mit ihrer Tochter Hazel

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm