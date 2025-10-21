"Seelenraubend": Spielt Keith Urban hier auf Trennung an?

Keith Urban (57) gab in der ersten Episode seiner neuen Competition-Show "The Road" Einblicke in seine Gefühlswelt und den Alltag auf Tour. Dabei performte der 57-Jährige den Song "Straight Line" aus seinem Album "High", wodurch dessen tiefere Bedeutung erneut in den Fokus rückte. Zuvor verriet er den Fans, dass es darum gehe, "aus einer seelenraubenden Routine auszubrechen, in der man möglicherweise feststeckt." Keith betonte laut Hello: "Es ist eine Botschaft, sich wieder lebendig zu fühlen und aus dieser dunklen Wolke herauszukommen." Ob diese Worte im Kontext seiner Trennung von Nicole Kidman (58) stehen, ist bislang unklar.

Zudem beschrieb Keith in der Auftaktepisode seiner neuen CBS- und Paramount-Show, wie belastend das Leben auf Tour trotz seiner Leidenschaft für die Musik sein kann. Er erklärte, wie schwer es für ihn sei, längere Zeit von seiner Familie getrennt zu sein, und wie "elend" solche Phasen sein können. Der Alltag sei hart: frühes Aufwachen im Bus mitten in der Nacht, Krankheit, ständige Konzerte, Schlafmangel und das Vermissen von Freunden und Familie. Trotz der Einsamkeit und Erschöpfung frage er sich immer wieder, warum er das alles tue: "Die Antwort kann nur lauten: Weil ich dafür geboren bin", betont Keith.

Die Ausstrahlung von "The Road" fiel nur wenige Wochen nach einem einschneidenden Ereignis: Am Dienstag, 30. September, reichte Nicole in Nashville die Scheidung ein. Obwohl beide seit Jahren in der Country-Metropole leben, haben sich ihre Wege zuletzt oft getrennt. Nicole selbst äußerte sich nicht direkt zu Keith, sprach aber offen darüber, wie man schwierige Lebensphasen meistert. Gegenüber Harper's Bazaar sagte sie: "Es ist gut zu wissen, dass es immer einen Weg gibt, egal wie schmerzhaft, schwierig oder verheerend etwas auch sein mag." Ob die Fans in den kommenden Folgen noch tiefere Einblicke in Keiths Leben erhalten, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban, Musiker

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Nicole Kidman und Keith Urban, Mai 2019

Anzeige Anzeige

Imago Nicole Kidman bei der Paris Fashion Week, Oktober 2025