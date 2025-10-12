"Helle Haut": Nicole Kidman enthüllt frühere Unsicherheiten

Nicole Kidman (58) hat in einem Interview mit Harper's Bazaar offen über ihre früheren Unsicherheiten gesprochen und dabei ehrlich über Aspekte ihres Aussehens reflektiert. Die Oscar-Preisträgerin gestand, dass sie lange Zeit Probleme mit ihrer hellen Haut und ihrer Körpergröße hatte. "Meine helle Haut. Früher habe ich sie gehasst", erklärte sie. Doch mit den Jahren habe sie gelernt, dies zu akzeptieren. Ähnlich sei es ihr mit ihrer Körpergröße gegangen: "Ich habe Glück, groß zu sein", sagte sie und erklärte, dass sie ihre Haltung inzwischen selbstbewusster nach außen trägt. Nicole, die 1,80 Meter groß ist, verriet sogar, dass auch ihre beiden Töchter Sunday Rose und Faith Margaret mit jeweils 1,78 Meter beeindruckende Größen erreicht haben.

Neben diesen persönlichen Geständnissen war die Schauspielerin in den letzten Wochen auch beruflich im Fokus. Zum einen wurde sie am 6. Oktober als neue Markenbotschafterin von Chanel verkündet, nachdem sie bei deren Modenschau in Paris in der ersten Reihe neben dem Filmemacher Baz Luhrmann (63) Platz genommen hatte. Doch ihr Auftritt in der Modehauptstadt folgte nur wenige Tage auf private Turbulenzen, denn eine Woche zuvor wurde die Scheidung von ihrem Ehemann Keith Urban (57) bekannt. In den eingereichten Papieren führte sie laut Berichten "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für die Trennung nach 19 Jahren Ehe an.

Trotz dieser schwierigen Phase strahlt Nicole Selbstbewusstsein aus und zieht alle Blicke auf sich. Erst kürzlich begeisterte sie mit einem neuen Look inklusive frischem Pony und elegant gestylten Nägeln, während sie, begleitet von ihren beiden Töchtern und einer Nichte, bei einem Event der Luxusmarke Chanel erschien. Auch in ihrer Rolle als Mutter und Vorbild für ihre Kinder scheint sie aufzugehen. Ihren jüngeren Fans könnte ihre positive Einstellung und ihr Umgang mit Unsicherheiten als Inspiration dienen – eine Stärke, die die Schauspielerin durch ihre persönliche und berufliche Pionierarbeit wohl über Jahre aufgebaut hat.

Anzeige Anzeige

Imago Nicole Kidman bei der Paris Fashion Week, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman, Schauspielerin, mit ihrer Tochter