Rückzug ans Meer: Nicole Kidman schaut sich Luxusvillen an

Nicole Kidman (58) plant offenbar den Winter in Portugal – und das nicht irgendwo: Die Schauspielerin soll sich nach der Trennung von Keith Urban (57) in der exklusiven Anlage CostaTerra Golf and Ocean Club an der Atlantikküste umsehen. Gemeinsam mit ihren Töchtern Sunday Rose und Faith Margaret, die zuletzt an ihrer Seite bei der Paris Fashion Week fotografiert wurden, könnte sie schon in den kommenden Monaten dorthin ziehen. Die britische Daily Mail berichtet, dass Nicole bereits Immobilien vor Ort besichtigt habe und für einen längeren Aufenthalt in Europa plane. Der Ort gilt als abgeschirmtes Refugium mit Privatstrand, Golfplätzen und viel Sicherheitsgefühl – genau das, was Stars für eine ruhige Wintersaison suchen.

Die Anlage wird gerne "die Hamptons von Portugal" genannt, ein Treffpunkt für internationale Prominenz, fernab der großen Hotelanlagen. Sollte Nicole dort fündig werden, bekäme sie illustre Nachbarschaft: Laut dem Bericht zählen unter anderem George Clooney (64) und Amal (47), Paris Hilton (44), Prinzessin Eugenie (35) mit Ehemann Jack Brooksbank (39) sowie Prinz Harry (41) und Meghan zu den Bewohnern oder regelmäßigen Gästen. Das Areal liegt südlich von Lissabon, ist per Auto oder Helikopter rasch erreichbar und bietet Villen mit diskreten Zufahrten, eigenem Servicepersonal und Concierge-Strukturen. Dass Nicole mit Sunday und Faith eine Basis in Europa aufbaut, würde auch Reisen zwischen Modewochen, Filmsets und Festivals erleichtern.

Portugal ist für internationale Stars längst mehr als ein Geheimtipp geworden: ein mildes Klima, mediterraner Lebensstil, aber mit atlantischer Brise, dazu gute Flugverbindungen – und im Vergleich zu anderen Jetset-Hotspots oft unaufgeregter. Bei Nicole spielt zudem eine Rolle, dass sie sich bereits zuvor nach Aufenthaltsoptionen in Portugal umgesehen hat und Immobilien in und um Cascais im Blick hatte. Während Keith derzeit eigene Tourpläne verfolgt, zeigt Nicole sich häufig mit ihren Töchtern bei kulturellen Terminen in Europa. Sunday und Faith gelten als reiselustig und kunstaffin, begleiten ihre Mutter zu Shows und Premieren, ohne dabei das Rampenlicht zu suchen. Für die Familie dürfte ein ruhiger Standort mit viel Privatsphäre, guter Infrastruktur und kurzen Wegen zwischen Strand, Sport und Stadtleben den Ausschlag geben.

Imago Nicole Kidman bei der Paris Fashion Week, Oktober 2025

Getty Images Nicole Kidman mit ihren Kindern und ihrer Nichte in Paris, 2025

Getty Images George Clooney und Amal Clooney bei der "Jay Kelly"-Premiere in New York, 2025