Justin Bieber (31) und Hailey Bieber (28) genießen ihr Dasein als kleine Familie in vollen Zügen. Das beweist der Sänger nun mit einem neuen Post auf Instagram. Fotos zeigen Justin und seine Ehefrau, wie sie Hand in Hand mit ihrem kleinen Sprössling Jack Blues einen Spaziergang machen. Jack, gekleidet in eine Windel und ein pinkes ärmelloses T-Shirt, hielt sich an den Händen seiner Eltern fest und ist augenscheinlich noch etwas wackelig auf den Beinen. Eine weitere Aufnahme zeigt den stolzen Papa im Profil, während er seinen Sohnemann im Arm hält.

Zusammen mit Hailey und Sohnemann Jack macht Justin einen zufriedenen und stabilen Eindruck. In den vergangenen Tagen beunruhigte er seine Fans allerdings erneut mit seinem Verhalten in den sozialen Medien. Nachdem er seinen Instagram-Account vor Kurzem in "lilbieber" umbenannt hatte, postete er am vergangenen Wochenende eine Reihe von irritierenden Screenshots. Diese zeigten tiefe Konversationen, die er per Chat mit einer Künstlichen Intelligenz geführt hatte. Immer wieder gab er der KI dieselbe Aufforderung: "Sag mir die unvoreingenommene Wahrheit darüber, wie uns die Betonung menschlicher Anstrengungen schadet." Was genau er seinen Fans damit mitteilen wollte, bleibt unklar.

Zwischen den KI-Konversationen bieten die neuesten Familienfotos eine nette Abwechslung auf dem Profil des Kanadiers. Justin scheint sich besonders in schwierigen Zeiten auf seine Familie zu besinnen. Nachdem lange Gerüchte um eine Liebeskrise kursiert hatten, scheint das Paar seit Baby Jacks Geburt im August 2024 wieder zueinander gefunden zu haben. "Sie hatten Herausforderungen wie jeder andere auch, aber sie kommen immer wieder zum gleichen Punkt: Sie glauben wirklich, dass sie Seelenverwandte sind", betonte ein Insider kürzlich gegenüber People.

ActionPress / John Angelillo / UPI Justin und Hailey Bieber im September 2024

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues

Instagram / lilbieber Justin Bieber und sein Sohn Jack Blues im September 2025