Von Vater zu Vater: Ty Dolla Signs Tipp an Justin Bieber

Ein seltener Vater-Talk am Spielfeldrand: Ty Dolla Sign traf Justin Bieber (31) am Dienstag, 14. Oktober, beim Hallenfußball in Downtown Los Angeles – und verriet dem Magazin Us Weekly exklusiv, welchen Rat er dem frischgebackenen Papa gegeben hat. Der Rapper nannte Justin einen "großartigen Vater" von Sohn Jack Blues, 13 Monate, den Justin mit seiner Frau Hailey Bieber (28) hat. Sein Tipp? "So oft wie möglich da sein. Das ist alles, was du tun kannst", sagte Ty Dolla Sign überzeugt. Die beiden Stars standen sich beim jährlichen Indoor-Game von The League Group gegenüber, wo Justin, dessen Sohn bereits genauso stylisch unterwegs ist wie er, mit seinem Team Skylrk auflief.

Für Ty Dolla Sign, der selbst Vater einer zwanzigjährigen Tochter namens Jailynn ist, steht die Rolle als gutes Vorbild im Vordergrund. "Alles, was ich sage, versuche ich auch zu leben", erklärte er im Gespräch. Stolz berichtete er von Jailynns Erfolgen, die aktuell an der Pepperdine University ihren Master in Wirtschaft macht. Nach dem Fußballspiel blieb der Musiker in der Halle, um weiteren Spielen zuzusehen und eine Überraschungs-Listening-Party für sein neues Album "Tycoon" zu veranstalten. Mit tief persönlichen Botschaften über den Glauben an sich selbst und das Überwinden von Zweifeln verriet er: "Ich will die Leute dazu inspirieren, ihre eigene Großartigkeit zu erkennen."

Hailey Bieber hingegen sprach kürzlich mit dem Wall Street Journal über die bewusste Privatsphäre ihres Sohnes und erklärte, dass sie dessen Gesicht nicht in sozialen Medien zeigen möchte: "Bis dein Kind es verstehen kann, bin ich nicht interessiert, ihn irgendwie zu präsentieren." Mit Jack, der im August 2024 geboren wurde, haben Justin und Hailey ein neues Kapitel ihrer Liebe begonnen. "Ich mag jetzt so viel mehr, wer ich bin", bekannte das Model über die Veränderungen durch die Mutterschaft.

Collage: Getty Images, Instagram / lilbieber Collage: Ty Dolla Sign und Justin Bieber

Getty Images Ty Dolla Sign, 2021

Instagram / lilbieber Hailey Bieber und Jack Blues, September 2025