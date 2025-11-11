"Schwerste Zeit": Realitystar Ariels Papa liegt im Sterben

TV-Star Ariel durchlebt aktuell die wohl schwerste Zeit ihres Lebens. Die Love Fool-Bekanntheit muss von ihrem Vater Abschied nehmen. In ihrer Instagram-Story erklärt sie: "Ich habe mein Leben immer mit euch geteilt, doch eine Sache habe ich bisher aus Schmerz und Schutz für mich behalten: Mein Papa hat Krebs. Jetzt, wo er im Sterben liegt, bricht es mir das Herz." Sie dankt ihren Fans für ihre Anteilnahme, Gebete und ihren Beistand während dieses Schicksalsschlags.

Zu dem emotionalen Text teilt Ariel Fotos aus einer Klinik. Ein Bild zeigt, wie sie die Hand ihres Papas hält, während er in einem Krankenhausbett liegt. "Ich halte deine Hand und wünschte, die Zeit würde stillstehen. Das ist die schwerste Zeit meines Lebens", schreibt die Influencerin dazu. Auf einer weiteren Aufnahme wird ihr Vater von einem jüngeren Mann umarmt. Für die 22-Jährige bricht mit dem drohenden Verlust eine Welt zusammen: "Er ist mein bester Freund, mein engster Mensch, mein Vorbild, mein Alles."

Familie ist für Ariel ein wichtiger Ausgleich zu ihrem turbulenten Job als Fernsehstar. Gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Giuliano Hedinger hat die Schweizerin sogar schon eine Tochter namens Ileyna. In der Vergangenheit gab es zwischen dem einstigen Paar immer wieder Konflikte aufgrund des fehlenden Einsatzes von Giuliano. Im Sommer warf sie ihm auf Social Media vor: "Er postet regelmäßig Videos, die nicht aktuell sind, damit die Leute meinen, er ist bei unserer Tochter – was nicht so ist."

Instagram / ariel__61 Ariel, TV-Bekanntheit

Instagram / _ariel__61 Reality-TV-Bekanntheit Ariels Hand

