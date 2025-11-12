"Bist gegangen": Ariels Vater ist nach Krebskampf verstorben

Reality-TV-Star Ariel trauert um ihren geliebten Vater, der nach einem langen Kampf gegen den Krebs verstorben ist. In ihrer Instagram-Story teilte sie gestern die traurige Nachricht mit ihren Fans. Zu der bewegenden Nachricht postete Ariel ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie zeigt, wie sie auf der Brust ihres Vaters liegt. Daneben ist ein weiterer Mann zu sehen, der nicht näher identifiziert wurde, vermutlich aber ein Familienangehöriger ist. "Ruhe in Frieden, Papa, ich werde dich nie vergessen", schrieb Ariel zu dem Foto und deutete ihre tiefe Trauer an.

Bisher hatte Ariel die Krankheit ihres Vaters strikt privat gehalten, aus dem Wunsch heraus, in dieser schwierigen, schmerzhaften Zeit den Fokus auf ihre Familie zu lenken. Erst kurz bevor ihr Vater verstarb, hatte sie das Gesundheitsleiden öffentlich gemacht. Für sie war es jedoch wichtig, zu diesem Zeitpunkt auch ihren Fans zu danken, die sie während dieser schweren Phase mit Unterstützung und Gebeten begleitet hatten. Ihr Vater, den sie als ihren "Helden und besten Freund" bezeichnete, spielte stets eine zentrale Rolle in ihrem Leben.

Ariel teilte ihr Leben bisher oft öffentlich, insbesondere durch ihre Auftritte in der Reality-Show "Love Fool". Doch der Verlust ihres Vaters bringt eine Dunkelheit in ihr Leben, die sie sichtlich mitnimmt. Schon vor wenigen Tagen sprach sie von der "schwersten Zeit", die sie durchmacht. Ihre Offenheit über die Trauer rührt viele Fans. Sie erzählen jetzt, wie sehr sie sich verbunden fühlen, denn auch Ariels oft humorvolle und lebensfrohe Seite war geprägt von der Nähe zu ihrem Vater.

