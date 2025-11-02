"Verlogen": Ariel erhebt schwere Vorwürfe gegen Kevin Njie

Ein öffentliches Drama überschattet die Beziehungsgeschichte von Ariel und Kevin Njie (29), die sich in der Realityshow Are You The One – Reality Stars in Love näherkamen. Ariel wandte sich in einer Instagram-Story mit scharfen Worten an Kevin und erhob schwere Vorwürfe. Sie beschrieb ihn als "ekelhaft, egoistisch und verlogen" und erklärte, seine Art habe sie "psychisch und emotional kaputtgemacht". Ariel ließ dabei auch kein Detail aus: Kevin habe ihr Vertrauen gewonnen, ihre Familie kennengelernt, Geschenke für ihre Tochter mitgebracht – und sie dennoch tief enttäuscht.

Die TV-Bekanntheit machte in ihren Ausführungen deutlich, wie sehr sie die gemeinsame Zeit belastete. Sie habe ihm stundenlang zugehört, seine Sorgen mitgetragen und dabei ihre eigenen zurückgestellt. Ariel warf Kevin vor, sich nun bewusst aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um der Konfrontation zu entgehen. Obwohl sie betonte, mit dieser Episode in ihrem Leben abgeschlossen zu haben, wurde deutlich, wie tief die Verletzungen sitzen. "Genug gegeben, genug verziehen, genug geweint", so ihre Worte. Diese Aussagen verdeutlichen, wie eng und vertrauensvoll das Verhältnis zwischen den beiden offenbar gewesen sein muss – bis es schließlich zerbrach.

Die Vorwürfe gegen Kevin fallen mit seinem angekündigten Rückzug aus den sozialen Netzwerken zusammen. Vor wenigen Tagen hatte der Sportler und Reality-TV-Star auf Instagram bekannt gegeben, für einige Wochen eine Pause einzulegen, um Energie zu tanken und zur Ruhe zu kommen. Nach seinem plötzlichen Verschwinden auf Bali meldete sich die Reality-TV-Bekanntheit erstmals wieder bei seinen Fans. In einer Instagram-Story schrieb er: "Danke an alle, die mir geschrieben haben, die sich Sorgen gemacht und mich gesucht haben. Ich hatte keine Ahnung, was da alles im Internet los war, und es hat mich ehrlich berührt zu sehen, wie viele Menschen an mich gedacht haben."

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / _ariel_61, Instagram / kevin.njie Collage: Ariel und Kevin Njie

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Realitystar Ariel, Mai 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie, November 2024

Anzeige