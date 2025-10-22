Gewusst? Dieser Ibiza-DJ ist der Cousin von Filip Pavlović

Filip Pavlović (31) plaudert aus dem Nähkästchen: Im Gespräch mit Promiflash sprach der Reality-TV-Star, der bei Fame Fighting gegen Can Kaplan klar verloren hat, darüber, wer ihn künstlerisch prägt – und überraschte mit einem ganz privaten Detail. Gefragt nach seinem großen Vorbild, nannte er Rap-Ikone Eminem (53). Zudem verriet er, dass in seiner Familie selbst ein international bekannter Musiker steckt. Es geht um DJ Solomun, den viele von den Clubs auf Ibiza bis hin zu Bühnen in Südamerika kennen. Das verblüffende Extra: Der Star-DJ tauchte sogar in einem Videospiel auf.

Auf die Frage, ob er außer Idolen auch Superstars persönlich getroffen habe, führte Filip vor allem die prominenten Familienbande an – und wurde konkret. "Solomun ist zum Beispiel ein superbekannter DJ. Das ist mein Cousin", erklärte der Gewinner der 15. Staffel Dschungelcamp im Interview. "Der war sogar bei GTA eine Figur, mit der du spielen konntest. Er ist ein bekannter DJ auf Ibiza und in Südamerika und so." GTA, ein weltweit erfolgreiches Videospiel, integrierte Solomun als spielbare Figur – ein Popkultur-Moment, den Filip, der in der aktuellen Staffel von Love Island VIP polarisiert, sichtbar stolz hervorhob.

Abseits der Bühnenlichter zeigt Filip, der 2018 mit seiner Drittplatzierung bei Die Bachelorette einem breiten Publikum bekannt wurde, privat gern, wie wichtig ihm Familie ist. Der gern gesehene Reality-Star und ehemalige Moderator der Show Reality Queens betonte in Interviews immer wieder den Rückhalt aus dem engsten Kreis. Er teilt in den sozialen Medien sogar Einblicke in gemeinsame Momente mit Freunden und Verwandten. DJ Solomun, der in den Bereichen House und Deep House performt, ist für seine bodenständige Art bekannt und hält sein Privatleben weitgehend vor den Augen der Öffentlichkeit abgeschirmt.

RTL ZWEI Filip Pavlović bei "Love Island VIP" Staffel 2, 2025

Instagram / solomun DJ Solomun erhält den Ibiza DJ Award für International Artist, Oktober 2025.

Imago Can Kaplan und Filip Pavlovic, Fame Fighting 2025

