Erst Todesgerüchte, jetzt im Rollstuhl: Sorge um Danny Trejo

Danny Trejo (81) wurde kürzlich am Flughafen Toronto Pearson in einem Rollstuhl gesehen, was bei Fans und Beobachtern Besorgnis erregte. Begleitet von seinem Sohn Gilbert ließ sich der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Machete", durch das Terminal schieben. Hintergrund des Ganzen soll laut einem Insider lediglich eine Knieoperation sein, die dem 81-Jährigen die Fortbewegung erschwert. Das bestätigte er Daily Mail. Damit ist klar: Es gibt keinen Grund zur Panik, auch wenn die Bilder von Trejo für Gesprächsstoff sorgten. Danny selbst äußerte sich zu seinem aktuellen Gesundheitszustand bislang nicht.

Erst vor wenigen Wochen kursierten Todesgerüchte um den Schauspieler, welche ihm einen Schlaganfall andichteten. Sein früherer Kollege John Leguizamo befeuerte die falsche Meldung durch einen "R.I.P."-Post auf Instagram. Danny klärte diesen Irrtum jedoch schnell auf: "Danke für eure Sorge, aber ich bin sehr lebendig", schrieb er seinen über 13 Millionen Followern. Neben gesundheitlichen Angelegenheiten konnte der Star zuletzt auch positive Schlagzeilen machen: Bei den Imagen Awards gewann er für seine Show "Mysteries Unearthed" in der Kategorie Bestes Reality-TV-Format.

Privat blickt Danny auf eine außergewöhnliche Lebensreise zurück. Erst im August feierte der Publikumsliebling 57 Jahre Nüchternheit – ein Meilenstein, über den er im Gespräch mit dem Magazin People dankbar sprach: "Ich fühle mich gesegnet, insbesondere weil ich die 60er nicht hätte überleben sollen — und ich meine die 1960er." Besonders stolz äußerte er sich in der Vergangenheit über seinen Lebensweg: Vom Ex-Häftling zum gefeierten Hollywoodstar – jede Etappe seines Lebens sei für ihn ein Geschenk, betonte er einmal in einem Interview. Mit drei erwachsenen Kindern aus früheren Beziehungen scheint auch die Familie ein zentraler Bestandteil seines Lebens zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Danny Trejo, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Danny Trejo in Hollywood, September 2019

Anzeige Anzeige